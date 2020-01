Sotto La Pressa con Bettini: 'Ospedale Pavullo, riscriveremo il Pal'

'Riscriveremo il Pal per riportare gli ospedali di Pavullo e Mirandola a ospedali di area e non a semplici ospedali di prossimità come sono stati declassati dal Pal del 2011. Un declassamento che non consente di avere reparti di ostetrica e ginecologia, indispensabili per la presenza dei punti nascita'.è stata ospite di ieri sera dell'appuntamento di Sotto La Pressa , la rubrica del nostro quotidiano con interviste in diretta Facebook ai candidati alle Regionali del 26 gennaio.Concentrata da sempre sul tema della difesa dell'ospedale di Pavullo, Cristina Bettini, candidata in consiglio regionale per Fratelli d'Italia, si è soffermata anche sul tema complessivo della difesa della montagna e delle aziende che vi operano, 'una difesa che non può che basarsi su una adeguata manutenzione delle infrastrutture stradali e su una abolizione totale dell'Irap delle imprese dalla montagna, che superi il dimezzamento già voluto dalla Regione'.Dal punto di vista politico la candidata meloniana ha spiegato di essere stata 'corteggiata da diversi partiti del centrodestra, ma di avere deciso Fdi per la preparazione e la serietà riscontrata nel partito'.