Stangata accise, gasolio vicino a 2 euro: quando Meloni gridava allo scandalo

Il post sui social è ancora lì. Implacabile. Era il maggio 2019 quando la leader di Fdi, Giorgia Meloni, prometteva una progressiva abolizione delle accise sul carburante. 'Tasse scandalose sul carburante: le accise e l’IVA pesano per poco meno del 70% del costo totale. Pressione fiscale che compromette tutta la nostra economia. Gli aumenti previsti vanno bloccati e le accise esistenti vanno progressivamente abolite' - affermava la Meloni.



Sono passati meno di tre anni. Oggi la stessa persona, Giorgia Meloni, è presidente del Consiglio italiano. E oggi il Governo Meloni ha inaugurato il 2023 aumentando di 18 centesimi le accise (o meglio eliminando completamente il taglio pensato da Draghi). Risultato? Gli italiani si sono svegliati dal veglione di San Silvestro col costo del Gasolio alla pompa di nuovo sopra 1,9 euro al litro. Una stangata che, per usare proprio le parole della Meloni, 'compromette tutta la nostra economia'.

