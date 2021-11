Stefano Puzzer insiste: 'Piazze sempre più unite'

'La Costituzione è ormai alla deriva, non c'è più alcun rispetto dei diritti e della libertà di scelta'. Così ieri Stefano Puzzer a Scanzano Jonico ha annunciato l'incontro previsto all'Onu per martedì.'Volevano discriminarci e dividerci, io invece vedo persone sempre più unite nelle piazze, quello che è accaduto a Trieste ha rappresentato una violazione gravissima - ha continuato Puzzer -. Intanto abbiamo incontrato i nostri fratelli austriaci, anche ieri sera erano in piazza in 500mila nonostante il lockdown totale in Austria e vorremmo manifestare con loro, tutti insieme'.Di qui è seguito un minuto di silenzio per i fatti di Rotterdam.'Non scoraggiamoci perchè siamo tantissimi, dobbiamo organizzarsi su tutti i territori - ha aggiunto Puzzer -. Ora l'obiettivo è togliere il green pass e l'obbligo vaccinale, ma deve essere solo l'inizio perchè il popolo possa continuare a decidere del suo futuro e dei suoi bambini'.