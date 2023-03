Stop armi all'Ucraina, al corteo di Modena sventolano bandiere russe

Un centinaio di persone hanno partecipato alla manifestazione di oggi a Modena organizzata da numerose sigle: Comitato Fermare la guerra, Ancora Italia per la sovranità democratica, Circolo La Terra dei padri, associazione Russia-EmiliaRomagna, Comitato Ius, 3v Verità e libertà, Uniti per la libertà, Associazione Modena libera, Centro di documentazione Iskra, Le partite iva, Fronte del dissenso e Vento dell'Est-una voce nel silenzio.Sul palco si sono alternati interventi, a partire da quello di Luca Rossi e della consigliera Beatrice De Maio, passando per testimonianze di donne russe, per sostenere non solo la tesi del no all'invio di armi, ma anche di pieno appoggio alla politica del presidente russo Vladimir Putin. Unanime, d'altra parte, la critica al presidente Ucraino Zelensky.A presidiare l'evento un nutrito gruppo di forze dell'ordine, dalla polizia locale alla polizia di Stato, passando per Finanza e carabinieri.