Stranieri minori: interrogazione FI, il caso finisce a Rete 4

'La nostra splendida Modena dovrebbe finire in televisione per le sue virtù, non per il degrado e l’immigrazione senza controllo a cui è stata condannata dalla sinistra”.

Così Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia in Consiglio comunale, rendendo noto l'interessamento alle sue interrogazioni recentemente depositate in comune e ancora senza risposta, su i dati dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Quanti sono? Dopo la riduzione degli arrivi concomitante lo scorso anno con il blocco degli sbarchi, pare che il flusso a Modena sia ripreso in concomitanza con la ripresa degli arrivi clandestini sulle coste italiane e, da quanto si potrebbe ipotizzare dalla documentazione trovata in mano agli stessi stranieri, a causa del lavoro di organizzazioni criminali pronti a lasciare sul territorio i minori indirizzandoli alle istituzioni modenesi (l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a Modena non viene gestita dalla Prefettura come per gli adulti, ma direttamente dal Comune), con tanto di istruzioni per l'uso, come ha oggi documentato La Pressa.



E in attesa che il Comune risponda con i dati aggiornati all'interrogazione del Capogruppo di Forza Italia è stata una trasmissione televisiva nazionale, Fuori dal Coro, di Rete 4 in onda questa sera, ad interessarsi del fenomeno, partendo proprio dall'interrogazione consigliare. A confermarlo è lo stesso Consigliere. “La realtà dei minori stranieri non accompagnati, in numero sempre crescente nella nostra Città, il degrado ormai irreversibile in zone come Viale Gramsci e parchi vari, la crescente violenza perpetrata da immigrati clandestini sono tematiche da sempre attenzionate nella mia attività di consigliere di opposizione ma sono sotto gli occhi di tutti”.

“Nell’ultimo periodo mi sono concentrato in particolare sulla situazione dei minori stranieri non accompagnati: quanti sono? come mai il loro arrivo non si è fermato neanche durante il lockdown quando gli sbarchi non erano consentiti? Chi se ne occupa e quali sono i reali costi per le tasche pubbliche? Tutte queste domande sono state poste dal sottoscritto all'Amministrazione comunale e, in attesa della risposta, verranno discusse da Mario Giordano e dai suoi illustri ospiti su Rete 4 probabilmente già dalla puntata di martedì 15 Settembre ore 21”.