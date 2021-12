Tamponi anche per i vaccinati: Locatelli li vuole. Fedriga pure

'L'obbligatorietà del tampone anche per i vaccinati per accedere ai grandi eventi è un'ipotesi da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare'. Lo ha detto ieri Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico.Una ipotesi che oggi Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, va accolta. Secondo Fedriga i tamponi sono opportuni anche ai vaccinati ai grandi eventi. Sono infatti da considerarsi 'misure per diminuire i rischi: è chiaro che nei grandi eventi, dove il rischio aumenta, questo è maggiore. Il momento è questo, non facciamone un dramma. Il mio obiettivo, in questo momento, è tenere aperta la maggior parte delle attività' - ha detto a Un Giorno da Pecora. Il presidente ha detto poi di condividere la decisione di molti sindaci di annullare i grandi eventi: “Molti comuni hanno sospeso gli eventi per le feste: perchè rischiare? Festeggiamo in famiglia, in modo più contenuto'.