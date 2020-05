'Test sierologici, con che regole Regione autorizza i laboratori?'

Con un’interrogazione rivolta al governo regionale, Michele Barcaiuolo (Fdi) vuole sapere quanti laboratori abbiano, ad oggi, presentato domanda di autorizzazione per potere eseguire i test sierologici, quanti siano stati esclusi (e con quali motivazioni) e quali siano i criteri fissati per valutare queste strutture.

I test sierologici, si legge nell’atto ispettivo, “sono vere e proprie analisi del sangue che si svolgono tramite un semplice prelievo o, nel caso di test rapidi, tramite analisi su una sola goccia di sangue, utili per capire se la persona sia già entrata in contatto col virus e, quindi, se abbia sviluppato gli anticorpi”. Questi test, si rimarca poi nel documento, “aiutano a conoscere meglio, come rilevato dallo stesso presidente del Consiglio superiore di sanità, la reale diffusione dell’infezione nelle diverse regioni e a definire con maggiore precisione il tasso di letalità. Ebbene, con quali motivazioni la Regione ha eventualmente valutato negativamente la richiesta di certi laboratori privati, pur essendo gli stessi perfettamente idonei allo svolgimento ordinario delle attività consuete di screening?'



Ecco l'elenco dei laboratori ad oggi autorizzati:



Laboratorio di Analisi Mediche Città di Fidenza SRL (Comune di Fidenza)

• Poliambulatorio Città di Fidenza Due (Comune di Fidenza)

• Centro polispecialistico Città di Fidenza (Comune di Fidenza)

• Poliambulatorio Airone Spazio salute (Comune di Salsomaggiore)

• Poliambulatorio San Secondo (Comune di San Secondo)

• Poliambulatorio Micron (Comune di Parma)

• Poliambulatorio Fornovo Soluzione Salute (Comune di Fornovo Terme)

2. Fisiomed Fiorenzuola S.r.l. (Comune di Fiorenzuola D’Arda)

3. Nuova Ricerca Clinica S.r.l. (Comune di Rimini)

4. Casa di Cura E. Montanari (Comune di Morciano di Romagna)

5. Poliambulatorio Riabilitazione Sirio (Comune di Fidenza)

6. Laboratorio Analisi Test (Comune di Modena)

7. Laboratorio analisi IS.M.A.C. S.r.l. (Comune di Gatteo)

8. Laboratorio analisi Sistema 2000 SNC (Comune di Rimini)

9. Laboratorio di Analisi La Fontana S.r.l (Comune di Piacenza)

10. Laboratorio Curie S.r.l. (Comune di Modena)

11. Centro Emiliano Ricerche Biomediche (Comune di Parma)

12. Synlab Med S.r.l. (Comune di Faenza)

13. Laboratorio Privato Analisi Città Di Fiorenzuola (Comune di Fiorenzuola

d'Arda)

14. Poliambulatorio Analysis S.r.l. (Comune di Busseto)

15. Ambulatorio San Zenone S.r.l. (Comune di Lugagnano Val d’Arda)

16. Laboratorio “Fondazione IRET” ONLUS (Comune di Ozzano Emilia)

17. Laboratorio di analisi “Bio 5 Laboratorio Analisi S.r.l” (Comune di Castel

Maggiore)

18. Poliambulatorio privato Giardini Margherita, Punto prelievo (Comune di

Bologna)

19. Soluzione Salute Cortemaggiore S.r.l. (Comune di Cortemaggiore)

20. ARIS S.r.l. (Comune di Piacenza)

21. Laboratorio Analisi Caravelli S.r.l. (Comune di Bologna)

22. Ospedale privato accreditato Casa di Cura Città di Parma S.p.a. (Comune

di Parma)

23. Poliambulatorio Centro Hercolani S.r.l. (Comune di Bologna)

24. Laboratorio Pontevecchio S.r.l. (Comune di Bologna)

25. Poliambulatorio Città di Collecchio S.r.l. (Comune di Collecchio)

26. Laboratorio REI S.r.l. (Comune di Parma)

27. Laboratorio Mendel S.r.l. (Comune di Misano Adriatico)

28. Poliambulatorio Unique Service (Comune di Piacenza)

29. Laboratorio analisi Cromaton S.r.l. (Comune di Vignola)

30. Laboratorio CAM Centro Analisi Chimico-Cliniche Modenese S.a.s.

(Comune di Modena)

31. Laboratorio analisi Nuovo S. Orsola – Poliambulatorio e Laboratorio Nuovo

S. Orsola S.r.l. (Comune di Parma)

32. Poliambulatorio privato Gamma Laboratorio di analisi (Comune di Carpi)

33. Poliambulatorio SABA S.r.l. (Comune di Ravenna)

34. Laboratori Clinici Stante (Comune di Bologna)

35. Laboratorio di Analisi NOVALAB S.r.l. (Comune di Novafeltria)

36. REALAB S.n.c. di Rastelli Alessandra (Comune di Piacenza)

37. Laboratorio Salvi S.r.l. (Comune di Cento)

38. Centro Diagnostico Cavour (Comune di Bologna)

39. Poliambulatorio MEDLAVITALIA S.r.l. – Punto prelievo (Comune di Parma)

40. Lifebrain Emilia-Romagna S.r.l. (Comune di Piacenza)

• Presidio sanitario di medicina di laboratorio - Comune di Cento

• Presidio sanitario di medicina di laboratorio – Comune di Novellara

• Presidio sanitario di medicina di laboratorio – Comune di Rubiera

• Presidio sanitario di medicina di laboratorio – Comune di Reggio Emilia

• Presidio sanitario di medicina di laboratorio – Comune di Bologna

• Presidio sanitario di medicina di laboratorio – Comune di Podenzano

• Presidio sanitario di medicina di laboratorio – Comune di Ferrara

• Presidi sanitari (due) di medicina di laboratorio – Comune di Piacenza

• Presidio sanitario di medicina di laboratorio – Comune di Reggio Emilia

• Presidio sanitario di medicina di laboratorio – Comune di Rottofreno

• Presidio sanitario di medicina di laboratorio – Comune di Traversetolo

• Presidi sanitari (due) di medicina di laboratorio – Comune di Parma

• Presidio sanitario di medicina di laboratorio – Comune di Sorbolo