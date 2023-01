'Trasporto pubblico in tilt a Modena, Seta ripristini le corse'

'Poco tempo fa, il sindacato Orsa aveva espresso preoccupazione per la carenza di personale in Seta, dovuto ad un fuggi fuggi generale a causa della condizione precaria degli autisti, e per questa ragione aveva indetto uno sciopero il 2 dicembre scorso per chiedere più diritti e denunciando numeri preoccupanti. La carenza di personale è una problematica che da tempo colpisce il trasporto pubblico locale modenese, nel periodo gennaio 2022 – novembre 2022, Seta ha superato il numero massimo di corse non effettuate consentite dal contratto con disservizi che si sono concentrati nel mese di novembre ed hanno riguardato in particolare le ore di punta delle linee urbane 1-3-5-8-11-13. Secondo Seta, però, non vi sarebbe alcun problema legato alla carenza di personale'. A parlare è Lorenzo Rizzo, presidente dei giovani di Fratelli d'Italia Modena.'Fatto sta che dal 5 dicembre, l’azienda, per sopperire alla mancanza di personale, ha depotenziato il proprio servizio cancellando alcune corse delle linee urbane 1-3-4-5-7-8-11-13. Le ragioni di questa riorganizzazione del servizio che vengono fornite da Seta come risposta ai reclami cittadini sarebbero legate alla situazione sanitaria. Infatti, sempre secondo Seta, ci sarebbe una vera e propria pandemia tra i propri autisti che evidentemente va avanti da mesi. Un focolaio circoscritto alla sola Modena dal momento che a Piacenza e Reggio Emilia, province in cui opera l’azienda, non ci sarebbe alcun problema del genere. Che l’influenza sia la vera ragione o meno che stronca parte delle corse di quasi la metà delle linee urbane di Modena da oltre un mese, sfugge il criterio con cui siano state selezionate. Infatti, depotenziando entrambe le linee (1 e 8) che collegano Modena Est alla città ed alla Stazione dei Treni e delle Corriere, si sceglie di colpire senza alcuna ragione studenti e lavoratori pendolari di una zona della città - continua l'esponente di Fratelli d'Italia -. Alla luce di questa situazione, come Fratelli d’Italia chiediamo a Seta se vi sia la volontà di ripristinare le corse nel più breve tempo possibile o se dobbiamo aspettarci che questo diventerà il nuovo orario e di riorganizzare il servizio di trasporto ripristinando interamente almeno una delle linee che raggiungono Modena Est. Domandiamo infine al Comune di Modena, detentore di una quota di Seta, se si ha intenzione di intervenire per spronare a migliorare la situazione dei lavoratori di Seta come richiesto dal sindacato Orsa'.