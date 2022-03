Ucraina: 'La politica italiana allineata alla narrazione occidentale'

'Le drammatiche notizie che giungono dall'Ucraina hanno evidenziato la totale inadeguatezza di un'intera classe politica che, salvo poche lodevoli eccezioni, si é schierata in maniera unilaterale e del tutto acritica a fianco della posizione della Ue e della Nato, nonostante sia chiaro a tutti che questo confligga per l'ennesima volta con l'interesse nazionale.Da mesi la Federazione Russa chiedeva in tutte le sedi che cessassero gli attacchi contro la popolazione delle due repubbliche autonome del Donbass, attacchi che durano ormai da 8 anni e che hanno di fatto vanificato gli accordi di Minsk, allo stesso tempo il governo russo chiedeva che venisse assicurata la neutralità dell'Ucraina, come condizione necessaria al mantenimento della pace.Di fronte alle pressanti richieste dei russi del Donbass che vedevano incombere su di loro la minaccia della ripetizione delle brutali violenze subite dopo il golpe di Piazza Maidan nel 2014, la Russia é intervenuta, non prima di avere inviato un ulterore ultimatum al governo ucraino, purtroppo disatteso.Nelle ultime ore sia la Ue che il governo italiano hanno annunciato l'invio di armi e di aiuti economci all'Ucraina, senza nessun fondato motivo e senza nessuna giustificazione, non essendo l'Ucraina né nella Nato né nella Ue, almeno alla data odierna; questa incredibile decisione pone l'Europa in una situazione di guerra con la Russia, senza che vi sia stato alcun dibattito nelle sedi preposte.Oggi più che mai si avverte il bisogno impellente di un ragguppamento politico che elabori una strategia opposta a quella dei due schieramenti di centro sinistra e centro destra, mai come oggi simili e quasi coincidenti, partendo proprio dall 'interesse nazionale e dal rifiuto dell'unilateralismo Usa che ci sta portando verso il baratro.E' il momento di rompere gli indugi, nel nome dei tanti italiani che non si riconoscono nelle fallimentari scelte dei partiti'Beatrice De Maio - Consigliere Capogruppo Modena CivileRispondiInoltra