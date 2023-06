Unimore, al rettore Porro l'onorificenza di Commendatore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questo prestigioso riconoscimento gli è stato concesso dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e consegnato dal Prefetto di Modena, Alessandra Camporota e dal sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani.L’Onorificenza di Commendatore è tra le più alte distinzioni conferite in Italia. Questo onore viene assegnato a quei cittadini, italiani o stranieri, che si sono distinti in vari campi, compresi quelli sociali, scientifici, artistici e letterari, contribuendo in modo significativo alla società italiana.'Ricevere questa onorificenza – commenta il Rettore Carlo Adolfo Porro - è un privilegio che va ben oltre le mie personali aspirazioni, ma che rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale dedicato alla ricerca e alla formazione e che oggi mi vede alla guida di un Ateneo così prestigioso e importante nel panorama nazionale. È un tributo che dedico a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno lavorato al mio fianco e che hanno condiviso con me la passione per lo studio e l'insegnamento. Vorrei inoltre che fosse un segno di incoraggiamento per le nuove generazioni, affinché percorrano la loro strada con dedizione e impegno'.