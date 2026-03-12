'Unimore si schieri contro la guerra, il rettore Cucchiara nega confronto'

Nel pomeriggio di martedì studenti e lavoratori di Unimore hanno manifestato sotto il Rettorato a sostegno della mozione contro la guerra redatta negli scorsi mesi. Una mozione che chiede all'ateneo di prendere una chiara posizione di contrarietà rispetto agli accordi con le aziende militari e le istituzioni israeliane complici del genocidio a Gaza. 'Di fronte a un quadro quanto mai preoccupante di escalation militare a livello internazionale, le università non possono e non devono rappresentare la stampella ideologica e uno strumento di ricerca e innovazione asservito ai signori della guerra'. Così, in una nota, l'Assemblea Universitaria contro Guerra, Genocidio e Riarmo e il Fronte della Gioventù Comunista - Federazione di Modena
'Già in occasione del Senato Accademico di dicembre le porte dell'università erano rimaste chiuse agli studenti e ai lavoratori promotori della mozione, difese da un ingente schieramento di agenti della Digos. Negli scorsi giorni il clima non è sembrato differente: dagli spazi negati in Università per le iniziative contro la guerra al rifiuto sistematico di concordare preventivamente la presenza di una delegazione che presentasse la mozione in Senato Accademico.
'Riteniamo che chi ricopre ruoli di tali importanza all'interno di un'istituzione come quella universitaria dovrebbe essere ben consapevole che la ricerca totalmente libera non esiste. La ricerca è storicamente determinata. Non sono pochi i casi nella storia in cui la ricerca è stata messa al servizio di poteri che hanno perpetrato crimini contro l'umanità, utilizzando la ricerca per giustificare teorie suprematiste, segregazioniste e discriminatorie. Chi oggi non riconosce quanto la ricerca sia funzionale ai piani genocidi di Israele e più in generale alla folle corsa al riarmo che ci porta tutti sull'orlo di un conflitto imperialista generalizzato, o è talmente ingenuo da non accorgersene o ha degli interessi specifici da difendere. La Rettrice Cucchiara e gli altri membri del Senato Accademico che hanno votato contro la mozione si muovono su queste esatte linee - chiude l'Assemblea universitaria -.