Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ingegneria dei cristalli: riconoscimento internazionale al Prof. Luca Catalano di Unimore

Ingegneria dei cristalli: riconoscimento internazionale al Prof. Luca Catalano di Unimore

L'Unione Internazionale di cristallografia gli ha assegnato il Premio W.H. e W.L. Bragg

2 minuti di lettura

L’Unione Internazionale di Cristallografia (IUCr), punto di riferimento mondiale per la scienza dei cristalli, ha assegnato al Prof. Luca Catalano, Professore Associato di Chimica di Unimore, la terza edizione del Premio W.H. e W.L. Bragg, uno dei riconoscimenti più importanti nel campo della cristallografia. Il premio valorizza i suoi contributi innovativi nello studio dei materiali cristallini molecolari, con ricerche che hanno aperto nuove prospettive nella comprensione di come la struttura microscopica dei cristalli influenzi il loro comportamento e le loro proprietà.


Il riconoscimento è dedicato a William Henry Bragg e William Lawrence Bragg, padre e figlio, pionieri della cristallografia a raggi X e Premio Nobel per la Fisica nel 1915. Il Bragg Prize è destinato a scienziate e scienziati nella fase iniziale della carriera, entro dieci anni dal conseguimento del dottorato, che abbiano già dato contributi di rilievo alla disciplina.

La cerimonia di premiazione si terrà durante il 27° Congresso IUCr, in programma a Calgary (Canada) nell’agosto 2026, dove il Prof. Catalano terrà anche una lezione magistrale su invito.

“Ricevere un premio dedicato ai Bragg è un onore enorme. È un risultato che condivido con tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni — studenti, collaboratori e partner internazionali.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme


La cristallografia è una disciplina chiave per progettare i materiali del futuro, e questo riconoscimento dà ulteriore energia al nostro lavoro”, ha dicharato il Professor Catalano.

Luca Catalano è Professore Associato di Chimica presso il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore, dove dirige il laboratorio Dynamic Molecular Materials (DynaMoMat). La sua ricerca si concentra sullo studio e sulla progettazione di materiali cristallini intelligenti, capaci di rispondere a stimoli esterni e di modificare le proprie proprietà. Il suo lavoro unisce tecniche sperimentali avanzate e progettazione molecolare, con applicazioni che spaziano dai materiali funzionali alla sostenibilità.

Dopo il dottorato conseguito con lode al Politecnico di Milano, ha svolto attività di ricerca in importanti istituzioni internazionali, tra cui New York University Abu Dhabi, University of Liverpool, Université Libre de Bruxelles e University of Rochester. Autore di oltre 45 pubblicazioni scientifiche internazionali, svolge un ruolo attivo nella comunità scientifica, per esempio come Topic Editor della rivista Crystal Growth & Design (American Chemical Society).

Nel 2025 ha ricevuto il Premio Mario Nardelli dell’Associazione Cristallografica Italiana, che lo ha riconosciuto tra i giovani cristallografi italiani più attivi a livello internazionale. Attraverso la sua attività scientifica, contribuisce allo sviluppo di nuovi materiali avanzati con potenziali applicazioni tecnologiche e industriali.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Intelligenza artificiale: a Modena il meeting europeo del progetto ELLIOT sui modelli generativi multimodali

Intelligenza artificiale: a Modena il meeting europeo del progetto ELLIOT sui modelli generativi multimodali

Truffa e peculato in Unimore, quattro dipendenti a processo, assolti i docenti

Truffa e peculato in Unimore, quattro dipendenti a processo, assolti i docenti

Modena, il duello da don Chisciotte del sindaco Mezzetti contro il moloch Pd

Modena, il duello da don Chisciotte del sindaco Mezzetti contro il moloch Pd

Lutto nella sanità modenese: morto a 93 anni l'oncologo Vittorio Silingardi

Lutto nella sanità modenese: morto a 93 anni l'oncologo Vittorio Silingardi

Modena, vicepresidenza Hera: 5 candidati. Ma Mezzetti ha già scelto Fabbri, sgarbo al rettore Cucchiara

Modena, vicepresidenza Hera: 5 candidati. Ma Mezzetti ha già scelto Fabbri, sgarbo al rettore Cucchiara

Orienta 2026: due eventi per conoscere l'offerta formativa Unimore

Orienta 2026: due eventi per conoscere l'offerta formativa Unimore

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Violenza su operatori sanitari: 450 casi nel 2025, la maggior parte verbale

Violenza su operatori sanitari: 450 casi nel 2025, la maggior parte verbale

Modena, piaga infortuni sul lavoro: lo scorso anno 13 morti e 14mila infortuni

Modena, piaga infortuni sul lavoro: lo scorso anno 13 morti e 14mila infortuni

Modena, 5 agenti della polizia locale in servizio in Procura

Modena, 5 agenti della polizia locale in servizio in Procura

Droga e coltelli: due denunce e un invio al CPR nella serata di controlli dei Carabinieri

Droga e coltelli: due denunce e un invio al CPR nella serata di controlli dei Carabinieri