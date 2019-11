Unimore: il neo rettore Porro ha nominato i prorettori

Modena

A pochi giorni dal suo insediamento, il nuovo rettore Unimore Carlo Adolfo Porro ha firmato la nomina dei due nuovi prorettori: per la sede dic'e' Gianluca Marchi, economista, che avra' anche il ruolo di vicario, e per quella di Reggio c'e' Giovanni Verzellesi, ingegnere.È stata affidata ad entrambi la delega per la terza missione universitaria, quella legata allo sviluppo sociale e culturale del territorio. Il loro mandato, coincidente con quello del rettore, durera' sei anni e si concludera' quindi il 31 ottobre 2025.Intanto Porro, successore di Angelo Andrisano, ha ricevuto questa mattina in Ateneo la visita del sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Rettore e sindaco hanno condiviso la priorita' della questione degli alloggi per studenti e Muzzarelli ha ricordato che nelle prossime settimane inizieranno a essere disponibili i primi 16 alloggi (27 posti letto) di quelli previsti al complesso R-Nord, dove si stanno predisponendo complessivamente strutture per 70 posti letto. Sono in corso altri 'approfondimenti' su nuovi spazi del genere anche in altre zone della citta'. Per le attivita' accademiche, c'e' invece l'ipotesi dell'auditorium Beccaria in via Razzaboni (ex Hera).