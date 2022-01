'Vergogna impedire a ragazzi di 12 anni non vaccinati di fare sport'

'Una vergogna impedire a un ragazzo di 12 anni non vaccinato di fare sport. Non si muore solo di Covid, anzi. Le possibilità, dati alla mano, sul piano matematico che un 12enne muoia di Covid, sono le stesse che muoia colpita da un fulmine'. A parlare in questi termini è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in una diretta Facebook. 'Se privi la gente dello sport non la stai aiutando e non stai difendendo la loro salute - chiude Meloni -. E infine ricordiamoci che ci si vaccina prevalentemente per se stessi e non per raggiungere, come invece ci venne detto, una fantomatica immunità di gregge'.