Verso le primarie, a Modena Bonaccini al 60% Schlein al 25%

I dati della Commissione congressuale PD Modena. In provincia hanno votato 24 circoli su 67

Alla data del 7 febbraio, in provincia di Modena, 24 circoli su 67 hanno votato per scegliere i due candidati che andranno alla votazione finale, per diventare segretario nazionale Pd, il prossimo 26 febbraio. Ad ora hanno espresso la propria preferenza 724 iscritti sui 1419 facenti parte dei 24 circoli già impegnati nel voto.



Il conteggio parziale - le votazioni termineranno il 12 febbraio - vede Stefano Bonaccini avanti con 440 voti (61,1%), seguito da Elly Schlein con 185 voti (25,6%), Gianni Cuperlo con 79 (11%) e Paola De Micheli con 17 voti (2,3%).





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.