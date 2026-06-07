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15.000 persone ascoltate ed assistite: il bilancio 2025 di Caritas raccontato dalla direttrice Suor Maria Bottura

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Sono 93 i centri di ascolto della provincia, con circa 1300 volontari a supporto delle fragilità in aumento. Il rapporto presentato pubblicamente alla presenza

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Sono 93 i centri di ascolto della provincia, con circa 1300 volontari a supporto delle fragilità in aumento. Il rapporto presentato pubblicamente alla presenza

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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