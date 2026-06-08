Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ballottaggio a Vignola, Paradisi (Pd): 'Sconfitta netta, ora dobbiamo ricostruire'

Ballottaggio a Vignola, Paradisi (Pd): 'Sconfitta netta, ora dobbiamo ricostruire'
Iscriviti al nostro canale YouTube!

'Ringraziamento più sincero e affettuoso a Emilia Muratori, che in questi anni ha guidato la città con dedizione e instancabile senso delle istituzioni'

2 minuti di lettura
'Il risultato del ballottaggio a Vignola consegna una netta vittoria ad Angelo Pasini, a cui la Federazione Provinciale del Partito Democratico di Modena rivolge gli auguri di buon lavoro, nell’interesse e per il bene di tutta la comunità vignolese'. Questo il primo commento di Massimo Paradisi, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico modenese.
'Allo stesso tempo, - continua Paradisi - non abbiamo nessuna intenzione di nasconderci dietro a scuse di rito o giustificazioni di comodo: quella di Vignola è una sconfitta dura, chiara e inequivocabile. Il messaggio che arriva dalle urne e dai cittadini è un segnale forte, che non va semplicemente ‘rispettato’ per dovere democratico, ma va compreso a fondo e analizzato con assoluta severità e autocritica. Quando gli elettori scelgono la discontinuità, come accaduto a Vignola, il compito di un grande partito è interrogarsi sulle ragioni profonde di questo distacco, senza sconti e senza riserve. Vogliamo rivolgere il ringraziamento più sincero e affettuoso a Emilia Muratori, che in questi anni ha guidato la città con dedizione e instancabile senso delle istituzioni. Insieme a lei, il nostro immenso grazie va a tutte le volontarie, i volontari, i candidati e i militanti che hanno speso tempo, energie e passione in queste settimane.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il loro impegno resta il patrimonio più prezioso da cui ripartire'.
'Da domani per il Partito Democratico, a Vignola, si apre una stagione completamente nuova. Il voto di oggi ci impone un doppio mandato imperativo: un'opposizione amministrativa rigorosa e la ricostruzione profonda del campo democratico e progressista le cui divisioni hanno certamente contribuito alla sconfitta. Percorso che dovrà vedere al centro un nuovo protagonismo del Partito Democratico. Questo risultato dice chiaramente che serve una svolta. È il momento di avviare una riflessione radicale, di rigenerare le nostre proposte, i nostri linguaggi e la nostra presenza tra i vignolesi. La sconfitta è dura, ma da qui – dall'ascolto umile e coraggioso del verdetto degli elettori – inizia il nostro lavoro per il futuro'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Vignola ha stroncato la Muratori: il tandem Paradisi-Lenzini nel Pd è già al capolinea

Vignola ha stroncato la Muratori: il tandem Paradisi-Lenzini nel Pd è già al capolinea

Vignola, vittoria di Pasini, il centrodestra esulta: 'Elettorato ha saputo premiare la compattezza'

Vignola, vittoria di Pasini, il centrodestra esulta: 'Elettorato ha saputo premiare la compattezza'

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Ballottaggio Vignola, affluenza definitiva al 53%

Ballottaggio Vignola, affluenza definitiva al 53%

Elezioni Vignola, affluenza in calo alle ore 23

Elezioni Vignola, affluenza in calo alle ore 23

Ballottaggio a Vignola: affluenza al 30% alle 19: in calo di 3 punti rispetto al primo turno

Ballottaggio a Vignola: affluenza al 30% alle 19: in calo di 3 punti rispetto al primo turno

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Nubifragio: tra Carpi e la Bassa aumenta il conto dei danni

Nubifragio: tra Carpi e la Bassa aumenta il conto dei danni

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi, bloccato corteo anarchico

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi, bloccato corteo anarchico

Strage di Modena, Pd, M5S, Rifondazione, Cgil e Anpi in piazza: ‘Via le canaglie fasciste’

Strage di Modena, Pd, M5S, Rifondazione, Cgil e Anpi in piazza: ‘Via le canaglie fasciste’

Articoli Recenti 15.000 persone ascoltate ed assistite: il bilancio 2025 di Caritas raccontato dalla direttrice Suor Maria Bottura

15.000 persone ascoltate ed assistite: il bilancio 2025 di Caritas raccontato dalla direttrice Suor Maria Bottura

Donne, e studentesse, che fanno impresa: inaugurato il murale che omaggia le imprenditrici

Donne, e studentesse, che fanno impresa: inaugurato il murale che omaggia le imprenditrici

Festa della Repubblica Modena, voce agli studenti

Festa della Repubblica Modena, voce agli studenti

La passione per la montagna e il Parmigiano Reggiano conquista il Cimone

La passione per la montagna e il Parmigiano Reggiano conquista il Cimone