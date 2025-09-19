Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Emergenza urgenza: cosa cambia sui mezzi e nei Pronto Soccorso

Lo spiegano il Direttore Generale Ausl Modena Mattia Altini e l'Assessore regionale alla sanità Fabi

Mezzi di soccorso avanzato con medico a bordo che cambieranno collocazione geografica e mezzi di primo soccorso con meno infermieri e più volontari a bordo. Più infermieri nella rete dell'assistenza di base e più medici assunti a tempo determinato nei Pronto Soccorso al osto dei gettonisti. Questi alcuni dei principali effetti del piano di riorganizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza sul territorio provinciale. Spiegati sinteticamente dal Direttore Generale Ausl e dall'Assessore regionale alla sanità.

 



