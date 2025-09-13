Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

In migliaia al Parco Ferrari per Mutina Boica

In migliaia al Parco Ferrari per Mutina Boica
Insieme al direttore artistico Fabio Ferretti un tutto nel festival di rievocazioni storiche che avrà il suo clou nel programma di sabato e domenica. Il video

Migliaia di persone hanno trasformato l'immagine serale del parco Ferrari. Immerse nell'atmosfera di rievocazioni storiche, antichi villaggi, suoni di corni e cornamuse, mercatini. L'atmosfera di Mutina Boica. Un venerdì di grande partecipazione, quello in cui abbiamo incontrato Fabio Ferretti, direttore artistico, che lascia il passo ad un fine sabato e domenica con eventi clou.

 


