In migliaia al Parco Ferrari per Mutina Boica

Migliaia di persone hanno trasformato l'immagine serale del parco Ferrari. Immerse nell'atmosfera di rievocazioni storiche, antichi villaggi, suoni di corni e cornamuse, mercatini. L'atmosfera di Mutina Boica. Un venerdì di grande partecipazione, quello in cui abbiamo incontrato Fabio Ferretti, direttore artistico, che lascia il passo ad un fine sabato e domenica con eventi clou.