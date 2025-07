Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua

Nel video la domanda de La Pressa e la risposta del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria ('pensiamo solo a due grandi Pronto Soccorso nella stessa città'), e del sindaco di Modena: 'Ho chiesto ai dirigenti di giungere ad un piano di razionalizzazione che non tagli i servizi, ma li ottimizzi'.

La conferenza sui 20 anni dell'ospedale di Baggiovara, occasione per sottolineare l'anomalia sanitaria della città. Tale anche per il Direttore Generale dell'Aou

Ospedali Policlinico e Baggiovara: svolta Mezzetti per risolvere storici doppioni

SOSTIENICI - DONA ORA