277 candidati in presenza per il test professioni sanitarie Unimore

Si prevedono 277 partecipanti, in presenza, tanti quante le domande di accesso presentate che il prossimo 30 ottobre si troveranno presso le Aule del Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Area Policlinico - Largo del Pozzo, 71) a Modena. Per partecipare ai test selettivi delle professioni sanitarie. Rispetto a questi, fa sapere Unimore, si conferma un forte interesse. Testimoniato dall'aumento del 45,8% delle domande alla Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (SIO).

In tutto 277 quest’anno le domande pervenute a Unimore per questo corso di laurea magistrale biennale a numero programmato cui possono accedere un massimo di 28 studentesse/i, compresi 3 posti riservati a cittadini/e non comunitari/e residenti all’estero.

Il corso di laurea magistrale, con sede a Reggio Emilia, è a frequenza obbligatoria e durante il biennio è previsto lo svolgimento di tirocini nelle strutture sanitarie di Modena e Reggio Emilia.

La maggioranza dei/lle partecipanti al test è donna (221 pari al 79,7%), quasi quattro su cinque, in aumento rispetto allo scorso anno in cui le ragazze rappresentavano il 73%. Se si guarda alla provenienza geografica il 70,7% risiede Emilia-Romagna con 89 candidati/e del modenese, 60 del reggiano e 47 da altre province della Regione; 73 concorrenti provengono da altre regioni italiane e 8 sono stranieri residenti all’estero.

Tutti/e i/le candidati/e devono presentarsi muniti/e di mascherina che dovrà essere indossata durante tutte le fasi della prova. Non si possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie e, soprattutto, telefoni cellulari. Necessario, invece, avere un documento di identità regolarmente valido e la documentazione necessaria per la valutazione dei titoli che deve essere consegnata al momento delle procedure di riconoscimento.

LA PROVA

La prova, predisposta da Unimore con la collaborazione del Consorzio Interuniversitario per la gestione del Centro Elettronico di Calcolo dell’Italia nord orientale (CINECA), consiste in un questionario di 80 quesiti su 5 argomenti: teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria di infermiere/ostetrica (32 quesiti);cultura generale e ragionamento logico (18 quesiti); regolamentazione dell’esercizio della professione sanitaria di infermiere/ostetrica e legislazione sanitaria (10 quesiti); cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese (10 quesiti); scienze umane e sociali (10 quesiti).

Per lo svolgimento del test è assegnato un tempo di due ore, con inizio alle ore 11.00. Nessun/a candidato/a potrà lasciare l’aula fino al termine del concorso.