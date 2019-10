Affidi, la Camera accellera su commissione case famiglia

Via libera al 'percorso veloce', anche alla Camera, per l'istituzione della commissione d'inchiesta sulle case famiglia'. L'ok, annunciano i deputati della Lega componenti della commissioni, oggi riunite, Giustizia e Politiche sociali, che oggi hanno dato semaforo verde all cosiddetta 'legislativa', procedura che consente di accelerare i tempi di approvazione dei provvedimenti senza passare dall'aula. 'Un passaggio importante. Ora avanti con l'operazione trasparenza, mai piu' casi come quelli di Bibbiano', dicono i deputati del Carroccio.