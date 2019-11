Affidi minori, parla Spadaro: 'Ok a modifiche ma il sistema funziona'

minori

Nei primi sei mesi del 2019 sono stati 101 i collocamenti fuori famiglia in procedimenti con oggetto la responsabilita' genitoriale disposti dal Tribunale per i minorenni di Bologna. Il 55% riguarda bambini, di eta' tra zero e 10 anni e il 45% adolescenti con piu' di 12 anni.Secondo Giuseppe Spadaro, presidente del Tribunale per i minori di Bologna, chiamato a relazionare alla commissione di inchiesta regionale sul sistema degli affidi in Emilia-Romagna, si tratta di 'numeri bassissimi ed eloquenti, fra i piu' bassi a livello nazionale, che dimostrano che il sistema e' migliorabile, ma in questa regione funziona'.'Quello che non ha funzionato - afferma Spadaro - e parliamo di responsabilita' individuali, lo dovra' accertare l'autorita' giudiziaria penale e sono il primo a volere che sia fatta chiarezza'.In circa tre ore di audizione il magistrato ha voluto sottolineare un altro dato: su un totale di 249 collocamenti tra 2018 e 2019, sono 116 i procedimenti che si sono conclusi con un ricongiungimento familiare, poco meno della meta'. 'Su questo abbiamo i numeri piu' alti a livello nazionale, che evidenziano come lo scopo principale dell'affidamento sia predisporre un progetto di recupero e non separare i minori dai loro genitori'.'Se c'e' stata un'anomalia che qualcuno ha chiamato 'sistema Bibbiano' - afferma il Presidente del tribunale dei minori - lo stabilira' la magistratura competente e chi ha sbagliato dovra' pagare, ma non accetto che si dica che quello dei servizi sociali sia un sistema criminale. Sono frasi che possono avere effetti pesantissimi.Quanto all'ispezione disposta in Tribunale dal ministro Bonafede, che ha per il momento congelato il suo trasferimento a capo della Procura minorile di Roma, Spadaro taglia corto: 'L'ho appreso anche io dalla stampa, ma ben venga un controllo terzo e sono certo della professionalita' dei miei colleghi'.Interpellato sui numeri della Val d'Enza il presidente ha riferito di aver 'personalmente' controllato tutti i fascicoli provenienti dal servizio sociale per verificare eventuali anomalie, con questo risultato: su 100 segnalazioni da parte dei servizi negli ultimi cinque anni, 85 non sono state ritenute dal tribunale cosi' gravi da portare all'allontanamento del minore, mentre in 15 casi si e' proceduto al collocamento fuori famiglia. 'Parliamo di 100 segnalazioni, un numero che rientra assolutamente nella media di un servizio sociale efficiente', ha spiegato il giudice. Precisando poi come si tratti di segnalazioni di situazioni di eventuale pregiudizio e non di richieste di allontanamento'.Le proposte per migliorare il sistemaPartendo dai casi specifici segnalati dalla Procura di Reggio Emilia nell'inchiesta Angeli e Demoni ('Sono cinque, dei quali per tre era gia' stato disposto il ricongiungimento familiare, per gli altri due le segnalazioni non arrivarono solo dagli assistenti sociali, ma anche da servizi educativi e medici pediatri'), il giudice puntualizza alcune proposte per 'migliorare il sistema affidi': 'Dotare le strutture pubbliche dicreare una seconda sezione del Tribunale per i minorenni a Bologna.Altri spunti riguardanoe l'idea di introdurre la consultazione immediata della Procura minorile in caso di allontanamento in emergenza (ex articolo 403 del codice civile) per un primo vaglio del caso: 'Cosi' si eviterebbe la possibilita' di allontanaresulla base di relazioni false stilate da eventuali 'balordi' e con tempi lunghi per il contraddittorio'.Ma non e' vero, rimarca Spadaro, 'come ho sentito in alcune audizioni che non esista il contraddittorio nel processo minorile. Nessun provvedimento giurisdizionale puo' essere preso senza contraddittorio. Diverso invece e' l'allontanamento temporaneo e urgente che viene disposto unicamente per la tutela del minore'. A questo proposito il giudice ricorda il caso bolognese in cui 'per un eccesso di tutela nei confronti degli adulti genitori e' morto un bambino assiderato sotto i portici'.