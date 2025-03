Stranieri irregolari in casa e tanto hashish da fumare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I movimenti sospetti di troppi stranieri che si addentravano in un edificio a Modena, non sono sfuggiti ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena che, con l’ausilio di unità cinofila della Polizia Locale, ha deciso di perquisire l’appartamento in cui gli uomini si erano addentrati.

Nella primissima mattinata dell’11 marzo scorso, i militari hanno così sorpreso la padrona di casa, una donna 42enne italiana, in possesso di 11 grammi di hascisc, 3 di marijuana 1,5 di cocaina, destinati al consumo personale. In sua compagnia sono stati identificati 5 uomini, tra i quali 3 cittadini tunisini – di 20, 28 e 32 anni – irregolari sul Territorio Nazionale.

I Carabinieri hanno proceduto al sequestro dello stupefacente e alle segnalazioni alle competenti Autorità nei confronti di tutti gli interessati.

L’attività rientra nell’ambito della campagna di prevenzione e repressione del consumo delle sostanze stupefacenti in città, e i controlli sono stati intensificati anche, ricorrendone i presupposti di legge, con perquisizioni stradali e domiciliari.

Il consumo personale della droga è sanzionato in via amministrativa, e prevede la possibilità che il Prefetto disponga la sospensione della patente di guida, del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori e divieto di conseguirli fino a tre anni, la sospensione della licenza di porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno o divieto di conseguirli.