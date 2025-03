Affitti brevi: regole più stringenti e i furbetti 'cambiano pelle'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Federconsumatori e Sunia proseguono il monitoraggio sugli affitti brevi e turistici nella provincia di Modena, evidenziando nuove criticità e nuove irregolarità. L'introduzione di nuove regola, dall'obbligo di dotarsi e di pubblicare, anche sui portali web, del codice identificativo nazionale (CIN), e il divieto di utilizzare le Key box (quelle scatoline di metallp che consentono al cliente dotato di codici forniti on-line dal gestore di avere le chiavi e di accedere all'alloggio senza incontrare e avere un contatto diretto con proprietario/gestore, ha portato a diverse conseguenze, da analizzare.



I dati aggiornati mostrano un aumento del 13,3% delle unità in affitto breve negli ultimi sei mesi, superando quota 1.750. Tuttavia, persiste una quota significativa di irregolarità:senza contare la vasta area di affitti “in nero” difficile da stimare.Nella città di Modena, al contrario, si registra una diminuzione del 15% negli annunci su Airbnb, con 570 unità attive rispetto alle 668 di settembre 2024. 'Questa riduzione - spiega Marzio Govoni Presidente Federconsumatori - potrebbe essere legata agli adempimenti obbligatori introdotti, come il CIN e le verifiche di sicurezza, che hanno spinto alcuni piccoli proprietari a uscire dal mercato regolare. Un’altra possibilità è il ritorno agli affitti a medio-lungo termine, grazie agli incentivi degli accordi provinciali del 2023.

oggi questi sono attivi in oltre il 50% delle strutture su Airbnb a Modena. Questo metodo, vietato dal Ministero dell’Interno per ragioni di sicurezza, omette l’obbligo di verifica diretta dell’identità degli ospiti, affidandosi unicamente a dati forniti autonomamente dai clienti. Tale pratica aumenta il rischio di abusi e mette in discussione la sicurezza pubblica. 'Il fenomeno - afferma Govoni - è ancora diffuso a Modena. E' un fatto grave che segnaliamo alle forze dell'ordine.Cresce il peso di grandi operatori che gestiscono ampie quantità di immobili, un fenomeno già evidenziato nella precedente indagini Federconsumatori-Sunia. Spesso questi operatori si nascondono dietro false identità di host privati per ragioni di marketing. Alcuni di questi soggetti controllano fino al 15% degli affitti brevi a Modena, complicando ulteriormente la trasparenza del mercato.L’introduzione del CIN sembra avere migliorato la regolarità, ma non risolve completamente il problema delle irregolarità e degli affitti in nero. 'Solo una seria attività ispettiva potrà fare luce su queste ombre, affrontando anche i rischi legati al self check-in e alla sicurezza degli ospiti. Preoccupa inoltre la perdita di lavoro regolare negli hotel, sostituita da automatizzazioni e lavoro sommerso.La situazione richiede un’azione mirata per garantire trasparenza, sicurezza e un equilibrio nel mercato immobiliare locale' - conclude Marzio Govoni.