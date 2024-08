Agosto, cosa fare a Modena e provincia tra sagre e feste

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena, mercato Albinelli

Bastiglia, la festa di Ferragosto

Il 14 Agosto si festeggia al Mercato Albinelli con il Cotechino Day. Il Bar Schiavoni darà inizio alla festa con il suo famoso Panino con il Cotechino per poi continuare nei ristoranti all’interno del Mercato Albinelli: L’AnticaBottega propone l’Hamburger con Zampone, gli Artigiani del gusto costine, salsiccia e cotechino allo spiedo, come dolce mascarpone con panettone e MozzaBella Pizza con il cotechino Dalle ore 12.00 musica dal vivo in Via Albinelli.A Bastiglia il 15 agosto alle 8 la giornata comincia con una lunga colazione, che prosegue fino alle 12, a base di cotechino e fagioli presso il bar della Polivalente Forum Bastiglia (è gradita e consigliata la prenotazione al numero 393.

8295680).



Ancora alla Polivalente Forum ma in serata, a partire dalle 20, appuntamento per tutti per gustarsi una fetta di cocomero accompagnata da gnocco fritto e bevande. A completare la serata, sono previsti anche interventi musicali a sorpresa. La prenotazione, in questo caso, è obbligatoria (al 335 5278269).





Castello di Montecuccolo

Sabato 17 e domenica 18 agosto torna al castello di Montecuccolo La storia in festa, appuntamento tradizionale arrivato alla quinta edizione. Si tratta di due giorni durante i quali la splendida cornice del maniero che domina Pavullo nel Frignano ospiterà una serie di appuntamenti dedicati al Medioevo misterioso. Durante la pausa pranzo la Tavola del Maniero, locanda medievale del castello, proporrà un menù dal titolo A pranzo con i santi del Medioevo, al prezzo di Euro 30 a persona (info e prenotazioni 327 8770278).

A Palagano la Festa dei Matti

A Fanano la Sagra di San Rocco

A Barigazzo la Festa dei Lamponi

A Pavullo la Sagra della Beata Vergine

A Gaiato la Sagra parrocchiale

A Spezzano 176° Fiera di san Rocco

A Maranello La Sagra dell'Assunta

A San Martino Spino la Sagra del Cocomero

A Massa Finalese la Sagra dell'Anatra

Mercoledì 14 agosto ci sarà l’orchestra spettacolo Mirko Casadei Big band nel 70° Anniversario di Romagna mia e giovedì 15 agosto l’orchestra Spettacolo I figli di nessuno, per concludere poi con i fuochi d’artificio. Nel corso della festa sarà possibile degustare prodotti tipici quali torta di riso e patate, polenta, tortelloni di ricotta e spinaci, gnocco fritto, tigelle e ciacci.L’ingresso alle animazioni e agli spettacoli è per tutti gratuito.Il 16 e 17 agosto la Sagra di San Rocco con musica e ballo liscio. Stand gastronomiciFino al 15 Agosto 2024, tutte le sere anche in caso di maltempo, si svolge a Barigazzo, frazione di Lama Mocogno nell’alta montagna modenese, la Festa dei Lamponi, giunta alla 38° edizione,festa che propone le specialità tipiche dell’Appennino, che le hanno consentito di ottenere il patrocinio di Slow Food Frignano: crescentine, borlenghi, gnocco fritto, ciacci e frittelle di castagne con ricotta, patatine fritte, frittelle di baccalà, polenta distesa, grigliata di carne e yogurt, dolci e gelati a base di lamponi e frutti di bosco.Il 14 e 15 agosto sagra paesana con stand gastronomico e prodotti tipici localiDa venerdì 16 a domenica 18 agosto sagra paesana con stand gastronomico e prodotti tipici locali. giochi per bambini.Fino al 16 agosto l’ultra centenaria Fiera di san Rocco che si terrà nelle vie del centro di Spezzano, festa del patrono della frazione. Sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica italiana, preparate sul momento da colorati camioncini oppure le specialità emiliane, proposte dallo stand gastronomico gestito dal gruppo Alpini di Fiorano, di fronte a Casa Corsini.Nei cinque giorni di festa sarà possibile visitare la mostra di Carla Casolari, sotto i portici di Casa Corsini e la mostra di due e quattro ruote d’epoca, nei pressi di piazza Falcone e Borsellino.Fino al 15 agosto la Sagra dell'Assunta. Programma Ricreativo: 14 agosto presso Oratorio Via Trebbo dalle ore 19.00 Apertura Punto Ristoro: Piadine, Patatine fritte, Frittelle di Baccalà e Calzagatti. Tigelle e Gnocco Fritto. Menù Vegetariano. Menù Gluten Free. A cena nella Rotatoria dalle ore 20.00 su prenotazione e fino ad esaurimento posti: 344 4410585 solo WhatsAppMenù: Tagliata di manzo, Tortelloni Burro e Salvia / Tortelloni alla “Maranello” (pere caramellate e uva). Si replica il 15 agosto.Dal 23 al 26 agosto torna a San Martino Spino la Sagra del Cocomero. Tante le attività in programma: eventi d'intrattenimento musicale, giostre, mostre di pittura e fotografia, mercatini dell'ingegno, raduno delle Vespe e autovetture sportive/d'epoca, lotteria e pesca e ovviamente gli stand gastronomici.Dal 13 al 18 Agosto la Sagra dell'anatra con stand gastronomici. Tutte le sere spettacoli dalle ore 21.00: orchestre, cover band, commedie. Bar aperto dalle ore 18.00 fino a tarda notte.