Alcol e droga: 4 persone denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante un controllo al Parco Novi Sad, ieri sera, hanno fermato e controllato due giovani con atteggiamento sospetto, un 22enne e un 24enne, che stazionavano su una panchina. Il primo è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish e il secondo di 5 grammi della stessa sostanza. Lo stupefacente è stato sequestrato e i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio.i Carabinieri della locale Stazione, nel corso del servizio, hanno identificato in paese un 24enne, trovato in possesso di una dose di hashish. La persona è stata segnalata amministrativamente alla Prefettura.hanno denunciato alla Procura della Repubblica un33enne, sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l’influenza dell’alcool, accertata mediante etilometro.Nella tarda serata di ieri, a Modena, un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile in servizio nella Strada Morane di Modena, ha fermato il conducente di un’autovettura che stava marciando con andatura pericolosa, rilevando nel conducente 37enne un tasso alcolemico di ben 2 g/l. Anch’egli è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool e la patente gli è stata immediatamente ritirata per la sospensione.