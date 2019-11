Allerta meteo: i fiumi torneranno a fare paura

Neve sopra gli 800 metri e tanta pioggia che dopo una attenuazione delle precipitazioni domenica mattina, riprenderà nel pomeriggio, insieme ad un innalzamento delle temperature che accellererà lo scioglimento della neve aggiungendo flussi ai corsi di acqua che scaricheranno a valle eccezionali quantità di acqua per ore. Condizioni ideali per generare le prime importanti piene della stagione autunnale. Le precipitazioni degli ultimi due giorni avevano generato una allerta gialla, come gialla è la prima delle tre soglie che definiscono il livello di allerta dei fiumi superata nella giornata di ieri. Piena di piccola entità che nel punto di rilevazione di Ponte Alto ha toccato il livello di 7,39 metri alla mezzanotte di ieri. Da lì il livello si è gradualmente abbassato per le 24 ore successive, toccando il punto più basso alla mezzanotte di oggi in concidenza con la prima soglia di allerta gialla. Dalla mezzanotte stessa il livello del fiume ha iniziato repentinamente a salire. E lo farà presumibilmente per tutta la giornata di domenica, considerando sia la continuità delle piogge sia l'innalzamento delle temperature che comporterà anche lo scioglimento della neve caduta, anche se limitata, ad alta quota.Ci si attende una domenica abbastanza complessa sotto l'aspetto del monitoraggio dei fiumi che torneranno ad essere sorvegliati speciali, con particolare riferimento al Secchia ed al reticolo minore del Panaro