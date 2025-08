Domani temporali di forte intensità sull'Appennino centrale: allerta gialla

Scatta per la giornata di domani l'allerta gialla per temporali di forte intensità sull'Appennino centrale dell'Emilia-Romagna. 'Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità e rapidità di evoluzione, con probabili effetti e danni associati', fa sapere l'Arpae, indicando le zone collinari e montane da Piacenza a Modena come quelle oggetto dell'allerta. 'Non si esclude, tuttavia, la possibilità di fenomeni localmente intensi anche sul settore centro-orientale', aggiunge l'Arpae.



