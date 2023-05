Alluvione a Cesena, il sindaco: 'Situazione disastrosa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Rivolgo un appello a tutti a stare lontano dai fiumi. Abbiamo alcune decine di chiamate da parte di famiglie salite al primo piano, stiamo parlando delle case che sono a ovest e ad est del fiume Savio, prima e dopo il Ponte vecchio. Stanno arrivando i rinforzi, due elicotteri aggiuntivi a uno che è già in azione per portare in salvo le persone, due gommoni e mezzi nautici.Abbiamo allestito due postazioni per gli sfollati - continua il sindaco -. La situazione sul territorio è pesante. Abbiamo aree senza luce, esondazioni non solo del Savio ma di altri corsi d'acqua e danni molto ingenti alle cose, di cui ci preoccuperemo quando sarà finita l'emergenza. Ora ci dobbiamo concentrare sul mettere in salvo le persone, dobbiamo resistere, aiutandoci. Saranno ancora ore difficili perché le precipitazioni non sono finite e continueranno anche per le prossime 12-24 ore. Chi vive vicino ai fiumi o a corsi d'acqua non si avvicini e abbandoni scantinati e piani terra ove possibile. Prima di tutto dobbiamo proteggere le nostre vite, questa catastrofe non deve trasformarsi in tragedia'.