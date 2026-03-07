Pareggio con brivido finale al Braglia: Modena-Cesena finisce 0-0

Sottil sceglie la squadra vista in occasione delle ultime gare casalinghe, rispettando le indicazioni della vigilia; il mister propone l’undici che probabilmente al momento è da considerarsi quello titolare: davanti a Chichizola, il trio difensivo è composto da Tonoli, Adorni, e Dellavalle; a centrocampo linea a cinque formata da Zampano, Massolin, Gerli, Santoro e Zanimacchia; davanti, spazio al duo composto da De Luca e Ambrosino.
Si comincia nei primi minuti con un buon ritmo e una buona corsa da parte di entrambe le formazioni; le due squadre corrono, spingono e bucciano, soprattutto a centrocampo, ma occasioni da gol vere e proprie non se ne vedono.
Sottil a bordo campo si sbraccia per incitare i suoi, ma il Modena, che cerca
Il Modena non trova sbocchi, rallenta il ritmo, si bea del suo possesso palla sterile e fine a sé stesso, e il primo tempo si chiude su ritmi blandi, senza vere emozioni e senza occasioni da gol, a parte un paio di conclusioni del Modena che però non inquadrano lo specchio della porta.
Nella ripresa, dopo un avvio alla camomilla, al 56’ conclusione telefonata debole centrale di Santoro. Al 60’ Zanimacchia dal limite, pallone in curva. Al 65’ Sottil muove la panchina: dentro Mendes, che si rivede in campo dopo un mese, e Gliozzi per De Luca e Ambrosino. Al 67’ primo squillo del Modena: punizione di Zanimacchia e colpo di testa di Mendes da distanza ravvicinata, ma troppo centrale e Klinsmann respinge comunque senza problemi. Al 78’ bicicletta di Mendes, gesto apprezzabile, ma palla a lato.
Nel finale, le due squadre non riescono ad accelerare, l’arbitro concede 3’ di recupero, il Braglia comincia a mugugnare, ma il risultato non si schioda, I gialli bevono una camomilla, che aiuta a riscaldare e a muovere la classifica, ma che di fatto non serve al Modena, che rimane al sesto posto; per i playoff servirà qualcosa di più del Modena di oggi.
Gialli di nuovo in campo venerdì prossimo 13 marzo alle 20.30 al Braglia contro lo Spezia.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
Il tabellinoModena-Cesena 0-0
Modena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Dellavalle; Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca (65° Gliozzi), Ambrosino (65° Pedro Mendes). A disposizione: Laidani, Pezzolato, Cauz, Nador, Beyuku, Cotali, Imputato, Wiafe, Defrel, Gliozzi, Pedro Mendes. All. Sottil.
Cesena (3-5-2) Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Ciervo (65° Guidi), Berti (74° Bisoli), Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Cerri (74° Vrioni), Shpendi.
Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova (Assistenti Domenico Palermo e Marco Colaianni, entrambi di Bari; quarto ufficiale Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, Var e Avar Manuel Volpi di Arezzo ed Emanuele Prenna di Molfetta).
Ammoniti: Zampano
Note: 10.653 spettatori (332 ospiti)