Omaggio alla Albanese, la giornata indimenticabile dell’imbucato onorevole Vaccari

Se si chiudono gli occhi un po’ lo si riesce a immaginare. Del resto il sindaco di Modena Massimo Mezzetti in Consiglio comunale l’altro giorno ha descritto alla perfezione la scena. ‘Sono sincero, io ho avuto dall'inizio perplessità nel ricevere la Albanese, c'era una forte pressione dell'opinione pubblica e davanti al mio ufficio si presentarono i parlamentari Vaccari e Ascari pur non invitati…’ - ha detto il primo cittadino.

E allora siamo andati a ripescare la fotografa di quel giorno. Il deputato Pd Stefano Vaccari, emozionatissimo, con gli occhi lucidi a scortare Francesca Albanese dal sindaco. Nessuno lo aveva invitato, ma lui era lì - insieme alla collega M5S Ascari - ben consapevole di quanto il momento fosse catartico. Era una di quelle giornate che si ricorderanno per sempre, insieme alla comunione dei figli, alla prima sigaretta e al giorno del divorzio. Il sindaco Mezzetti lo guardava un po’ torvo e cercava di ridurre al minimo l’agonia di un incontro che non voleva fare, ma Vaccari era indomito a presidiare, a cercare di gustare ogni istante. La consegna della moneta d’argento, l’ufficio del sindaco più bello di Montecitorio, le parole della Albanese da incidere per sempre nel cuore, nella mente, nell’anima.

Quattro mesi dopo Mezzetti ha detto di essersi pentito, gli ha dato pure dell’imbucato. Come ha potuto permettersi? Ma non importa, restano i selfie e i dolci ricordi: quelli a Vaccari nessuno li potrà mai togliere.

Giuseppe Leonelli