Animali abbandonati vicino ai cassonetti: Pettirosso e PL al lavoro

A segnalare la presenza degli animali diversi cittadini, grazie ai quali è stato possibile avviare le operazioni di soccorso di diversi esemplari di pappagallo e di due piccoli di colombo, ora affidati ai volontari. La pratica dell’abbandono mette a forte rischio la sopravvivenza degli animali, oltre a costituire un reato, e si indica quindi, in caso di necessità, di contattare le forze dell’ordine e gli addetti de “Il pettirosso” (339-8183676 – 339-3535192) per la presa in carico.

Il primo intervento è stato in via Vaccari, dove un residente in zona impegnato in una passeggiata serale ha notato, tra i bidoni della spazzatura, una cassetta con all’interno i colombi nati da pochi giorni. Il cittadino ha allertato il Comando di via Galilei e la pattuglia arrivata sul posto, riscontrando la situazione, ha attivato il centro faunistico per il recupero degli animali.

Lo stesso “Pettirosso” è intervenuto poche ore più tardi, anche nel territorio di un Comune vicino, dove questa volta in una cassetta c’erano ben sette esemplari di pappagallo della specie “cocorita”: un maschio e una femmina adulti e cinque piccoli, probabilmente la loro nidiata.

Il terzo intervento si è registrato al parco Ferrari, dove è stato rinvenuto, adagiato in una scatola, un pappagallo sofferente. Senza l’intervento degli operatori, che hanno provveduto al recupero, sarebbe probabilmente deceduto.

In tutti i casi si sta accertando la provenienza dei volatili, in particolare dei pappagalli che, trattandosi di animali d’affezione, potrebbero essere stati abbandonati dai proprietari che li detenevano in casa. Il fenomeno, sul quale è impegnata anche la Polizia locale, si presenta in particolare nei mesi estivi, quando ricorre la cattiva abitudine di abbandonare gli animali domestici in occasione della partenza per le ferie. Quest’attività illecita costituisce un reato disciplinato dall’articolo 727 del Codice penale che prevede, per i responsabili, la reclusione fino a un anno e un’ammenda che può arrivare a 10mila euro.



Sono 50 le segnalazioni di abbandono più recenti, 157 da inizio anno





Sono 157 le segnalazioni relative a casi di presunti maltrattamenti di animali ricevute finora nel 2020 dalla Polizia locale di Modena, delle quali un terzo (una cinquantina) hanno riguardato stati di abbandono o situazioni di pericolo. La cifra si inserisce nel trend degli ultimi anni, confermando l’attenzione da parte dei cittadini nell’allertare il Comando di via Galilei, impegnato nei necessari controlli per verificare il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento benessere animali.

Tra le segnalazioni più frequenti nel periodo estivo compaiono quelle sulla presenza di animali confinati su balconi o terrazze e sui cani lasciati in auto, che, per via delle temperature elevate, possono trovarsi in serio pericolo. Inoltre, in diverse circostanze gli agenti sono intervenuti per situazioni di animali da affezione legati con catena, una restrizione che è vietata dalle normative. In tutti questi casi, se il maltrattamento è riscontrato, per i proprietari degli amici a quattro zampe scatta un verbale, assieme alle indicazioni per modalità più idonee di detenzione dell’animale.

Oltre alle misure sanzionatorie, la Polizia locale, che di recente ha visto la partecipazione di 15 agenti a corsi di formazione specifica sul tema “maltrattamento animali”, è impegnata nelle attività di sensibilizzazione, a partire dal contrasto all’abbandono. La legge, infatti, prevede che, in caso di gravi motivi o cucciolate indesiderate, i proprietari degli animali possano rinunciare alla proprietà degli stessi e che i Comuni si debbano attivare per trasferirli in strutture idonee. Quest’anno, inoltre, è stata avviata una campagna sulle adozioni consapevoli, con particolare attenzione al fenomeno di chi adotta un cane “da catalogo”, ovvero scegliendolo da un annuncio o attraverso siti web e piattaforme social che sempre più spesso pubblicano inserzioni basate sul pietismo o sull’urgenza derivante dalla situazione di pericolo dell’animale.

“Queste modalità di adozione – fanno sapere dal Comando – sono altamente sconsigliate per svariate ragioni. In primo luogo, la scelta di accogliere in famiglia un nuovo individuo necessariamente deve prevedere incontri conoscitivi prima che il cane faccia ingresso affinché sia possibile trovare un “match” tra cane e nucleo familiare. Poi, dietro queste offerte di animali si cela spesso un vero e proprio mercato e di conseguenza esiste il rischio, per chi ricorre a questo canale, di diventare complici di attività illecite”. A questo proposito la Polizia locale ha creato una Guida informativa, scaricabile dal sito internet dell’ente che contiene le informazioni essenziali per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti e affrontare al meglio un’esperienza che, se ben strutturata, potrà rivelarsi positiva.