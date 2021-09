Appello di un gruppo di docenti contro il Green Pass: discriminatorio

Da alcuni giorni circola sul web un appello sottoscritto da molti docenti universitari (circa 300 ad oggi) contro l'obbligo del Green pass negli Atenei italiani. Un 'manifesto' sottoscritto, tra gli altri, anche dallo storico torinese Alessandro Barbero. Un manifesto che indirettamente distingue chiaramente come sia sbagliata l'associazione no-green pass=no vax. Tanto che alcuni docenti si dichiarano vaccinati convinti ma contrari al green pass strumento che dal loro punto di vista non convince affatto, anzi. |rAl momento, nelle Università emiliano-romagnole l'appello non sembra aver 'sfondato'. Sono ad oggi 24 i firmatari: 14 all'Alma Mater di Bologna, otto all'Università di MODENA-Reggio Emilia e due all'Ateneo di Ferrara. Per lo più si tratta di professori associati, ricercatori, assegnisti e dottorandi. Pochi invece gli ordinari: sono due a Bologna e quattro all'Unimore. Nell'appello si sostiene che l'obbligo di green pass nelle aule universitarie abbia 'natura discriminatoria', ribadendo che 'l'Università è un luogo di inclusione'. Per questo, i docenti no green pass chiedono di 'avviare un serio e approfondito dibattito sui pericoli di una tale misura, evitando ogni forma di esclusione e di penalizzazione di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo'. L'obbligo di green pass, si legge nell'appello, 'estende di fatto l'obbligo di vaccinazione in forma surrettizia per accedere anche ai diritti fondamentali allo studio e al lavoro, senza che vi sia la piena assunzione di responsabilità da parte del decisore politico. Molti tra noi hanno liberamente scelto di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, convinti della sua sicurezza ed efficacia. Tutti noi però reputiamo ingiusta e illegittima la discriminazione introdotta ai danni di una minoranza, in quanto in contrasto con i dettami della Costituzione