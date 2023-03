Asfaltatura tangenziale Modena: ripartiti i lavori, e anche le polemiche

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La coda generata intorno alle 7,30 potrebbe essere anche stata causata dalla predisposizione del cantiere e non dell'avvio effettivo dei lavori, fatto sta che ciò che era nelle intenzioni evitare (caos in orario di punta), in realtà si è verificato. 'Volevo segnalare che nonostante i lavori in tangenziale dall’uscita 16 direzione Bologna, fossero programmati a partire dalle ore 9.00 del mattino del 27 marzo per evitare problemi a chi si reca al lavoro, già dalle 7.30 del mattino il traffico era bloccato a partire da Baggiovara. Una odissea' - scrive Marco T. Sullo stesso punto anche altri automobilisti.Dopo quelli eseguiti le scorse settimane nel tratto della tangenziale nord in direzione Milano a partire dalla rotatoria del Grappolo, oggi, lunedì 27 marzo, come mostrano le immagini, sono iniziati, sempre in tangenziale nord, i lavori in direzione opposta ovvero verso Bologna a partire dallo svincolo 16 (km 6,560), nella zona ovest della città, allo svincolo 9 (km 0), nella carreggiata in direzione sud verso Bologna.

Lavori che in questo tratto si protrarranno per i prossimi giorni.



Successivamente saranno eseguiti i lavori sulla stessa tratta, ma in carreggiata opposta in direzione Sassuolo.



Terminati questi interventi saranno avviati i lavori di asfaltatura della Tangenziale Sud di Modena dalla rotatoria grappolo d’uva allo svincolo 9 (km 6,500). Nel dettaglio riguarderanno la corsia di sorpasso della carreggiata in direzione nord (dove sono già stati eseguiti gli interventi sulla corsia di marcia) mentre in carreggiata in direzione sud saranno eseguiti sia sulla corsia di marcia che sulla sorpasso.



Durante il periodo programmato dei lavori sarà istituito il restringimento di carreggiata dalle ore 9:00 alle ore 17:00 nei soli giorni feriali, in modo da garantire il regolare flusso di circolazione nelle ore di maggior traffico; inoltre è fissata la sospensione delle attività in occasione delle festività pasquali e nella settimana dal 21 aprile al 2 maggio.