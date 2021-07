Baby-gang: in un anno 200 minori controllati e 35 denunciati

Nel primo semestre del 2021 gli agenti della Polizia locale di Modena sono stati impegnati in città su tutti i versanti della sicurezza, e si è intensificata la collaborazione con le forze dell'ordine. Da gennaio a giugno, in particolare, sono stati 342 i controlli congiunti portati avanti (contro i 329 dell'intero 2020) e 20 gli arresti (nel 2020 furono in tutto 18). Sono i dati che emergono dall'incontro oggi nel comando dei vigili di via Galileli tra il sindaco di Modena, il prefetta, la direttrice generale del Comune Valeria Meloncelli, il comandante della Polizia locale e i referenti dei gruppi del Controllo di vicinato cittadini.In quest'ultimo campo, oggi i 89 gruppi di controllo attivi coinvolgono in tutto oltre 2.500 cittadini. Complessivamente, sono stati 1.300 i veicoli controllati e altri 20.000 quelli ispezionati attraverso strumentazioni portatili. Nelle scuole è ripartita anche tutta l'attività di educazione stradale, oltre che quella di educazione alla legalità che gli agenti conducono in classe e nel territorio. Sui giovani, oltre ai progetti di educazione, ci sono state centinaia di servizi di controllo specifici nelle zone di piazza Roma, via Farini, via Taglio, ma anche del Novi Sad e nel fine settimana nelle zone delle piazze Mazzini, Matteotti e Pomposa, fino ai servizi in abiti civili per prevenire risse e consumo di alcol da parte dei minori e a quelli antibullismo nella zona della Stazione delle corriere.Si contano 200 minori controllati o identificati, e 32 sanzionati. Con il cane antidroga Pit, inoltre, è stato eseguito l'arresto di 18 spacciatori, con oltre 2.000 controlli nei parchi, 187 in strutture abbandonate, 680 in aree sensibili e 1.400 tra parco Novi Sad, viale Gramsci, via Crispi e R-Nord. Altri 468 controlli hanno riguardato il contrasto del fenomeno della prostituzione con attenzione alla zona della stazione ferroviaria e 424 l'accattonaggio molesto; 1.000, invece, sono stati i controlli in pubblici esercizi e altri 961 quelli nei negozi. Risultano poi 400 denunce raccolte dalla Polizia giudiziaria, di cui 116 all'ufficio denunce del centro, mentre sono stati oltre 300 i controlli effettuati a vario titolo dal nucleo Antievasione della Polizia locale.