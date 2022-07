Biden ha contratto il Covid: ha iniziato cura con Paxlovid

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha contratto il Covid. Lo ha comunicato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.'Questa mattina - si legge nel comunicato della Casa Bianca - il presidente Biden è risultato positivo al Covid. È completamente vaccinato, con due booster, e presenta sintomi molto lievi. Ha iniziato a prendere il farmaco Paxlovid. Coerentemente con le linee guida dei CDC, si isolerà alla Casa Bianca e continuerà a svolgere pienamente tutte le sue funzioni durante quel periodo. Questa mattina è stato in contatto telefonico con i membri dello staff e questa mattina parteciperà ai suoi incontri programmati alla Casa Bianca tramite telefono e Zoom dalla residenza. Continuerà a lavorare in isolamento fino a quando non risulterà negativo. Una volta risultato negativo, tornerà al lavoro di persona'.La Casa Bianca fornirà un aggiornamento quotidiano sullo stato del presidente. L'ultimo test precedente del presidente per Covid è stato martedì, quando ha avuto un risultato negativo.