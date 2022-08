Biglietteria principale chiusa: Usb denuncia 'caos' totale

'Questa mattina gli utenti di Seta hanno trovato chiusa la principale biglietteria della città. Un fatto che dimostra che la Holacheck, azienda che gestisce il servizio in appalto, non ha quella tanto decantata efficienza di cui si vanta'. A denunciarlo USB Lavoro Privato a Modena che dopo essere scesa in piazza nei mesi scorsi, a fianco dei lavoratori, per denunciare le criticità legate all'appalto per la gestione del servizio biglietteria, torna all'attacco degli stessi punti'La Holacheck sta gestendo con pugno di ferro i rapporti con i propri dipendenti, un comportamento che giudichiamo vessatorio: i lavoratori vengono puniti e multati per un nonnulla mentre ci chiediamo di multerà Holacheck per mancanze contrattuali sulla gestione del servizio pubblico'Anche se oggi è stata chiusa per un ora il problema resta, non vi è un piano “B” per gli sportelli serviti per gli utenti del bacino di SETA, ci auguriamo - concludono - che chi ha il dovere di far rispettare le clausole contrattuali prenda sul serio l'intera vicenda che ha caratterizzato il lavoro di Holacheck negli ultimi anni'.