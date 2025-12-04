Bologna ricorda la strage di Salvemini 35 anni dopo

Il programma di sabato 6 dicembre

La voragine è ancora lì, trentacinque anni dopo. Come la memoria e il ricordo delle studentesse e degli studenti che quella mattina del 6 dicembre 1990, quando un aereo militare in avaria precipitò sull’Istituto tecnico ‘Gaetano Salvemini’ di Casalecchio di Reno, persero la vita.Dodici vittime – undici ragazze e un ragazzo, tutti della 2^ A – e ottantotto feriti: il bilancio drammatico di una strage che la comunità, e l’Emilia-Romagna, non dimenticano.Sabato 6 dicembre, alle 10.30, nell'Aula della Memoria della Casa della Solidarietà ‘A. Dubcek’ di Casalecchio di Reno, si terrà la commemorazione ufficiale. Alla cerimonia sarà presente una delegazione regionale con il gonfalone.'La Strage del Salvemini è una delle pagine più dolorose della nostra storia, una tragedia che ha segnato profondamente la nostra comunità– afferma il presidente della Regione, Michele de Pascale-. Trentacinque anni dopo, quel giorno continua a essere presente nella memoria di tutti noi anche grazie alla forza e alla determinazione delle famiglie, dell’associazione e della scuola, che hanno trasformato un dolore immenso in un percorso corale di ricordo e testimonianza. È anche merito del loro impegno se ogni anno la nostra comunità ritrova le parole e i gesti per ricordare quelle ragazze e quei ragazzi le cui vite sono state spezzate così presto, così dolorosamente, e per dare continuità a una memoria che non si è mai spenta, né mai si spegnerà.La loro dignità, il loro coraggio e il loro impegno civile sono un esempio per tutti noi'.Sabato 6 dicembre, a Casalecchio di Reno, la comunità si ritroverà per una giornata interamente dedicata al ricordo. Al Salvemini, in Aula Magna, la mattinata si aprirà con “Tracciare Memorie, Costruire Futuro”, che prevede la proiezione del TG speciale dedicato al 35^ anniversario della Strage e l’intervento di Carlo Lucarelli. A seguire, nella palestra dell’Istituto, le classi seconde parteciperanno a una sessione di apprendimento delle pratiche di primo soccorso nell’ambito del progetto “Mani che ridanno la vita”, realizzato in collaborazione con 118, Croce Rossa Italiana, Irc – Italian resuscitation council e gli istruttori volontari della provincia di Bologna.Alle 10, studentesse, studenti, familiari e rappresentanti delle istituzioni partiranno in corteo verso la Casa della Solidarietà ‘Alexander Dubcek’, dove alle 10.30, nell’Aula della Memoria, si terrà la commemorazione solenne, accompagnata all’arpa da Alex Mosconi.La mattinata proseguirà alle 11.30 con la Santa Messa nella Parrocchia di San Giovanni Battista, con letture e coro a cura delle studentesse e degli studenti del Salvemini.La giornata si chiuderà alle 21, al Teatro comunale Laura Betti, con “Il suono delle immagini”, il concerto dell’Orchestra Giovanile dei Castelli diretta dal Maestro Antonio Rimedio, promosso dai Comuni di Casalecchio e Valsamoggia insieme alla Fondazione Rocca dei Bentivoglio.Le iniziative fino al 14 dicembreNumerose le iniziative in programma fino al 14 dicembre, promosse dall’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Città metropolitana di Bologna, Comuni di Bologna, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, l’associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990 e l’I.T.C.S. ‘Gaetano Salvemini’.Domenica 7 dicembre, il Teatro Comunale di Sasso Marconi ospiterà “Le note incorniciano il silenzio”, con l’Orchestra Giovanile Onda Marconi, l’Orchestra della Scuola secondaria F. Besta dell’IC10 di Bologna e il Coro Canter dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna, in un pomeriggio dedicato al ricordo attraverso la musica. Lunedì 8 dicembre, all’Abbazia dei Santi Nicolò e Agata di Zola Predosa (Bo), è in programma il Concerto di Natale, eseguito dal Coro Polifonico dell’Abbazia e dal Gruppo Vocale “Tavolata Armonica” di Modena, accompagnati dall’organista e arpista Gabriele Giunchi.Martedì 9 dicembre, presso lo Zolauditorium di Zola Predosa, si terrà la presentazione del libro di Filippo Venturi “Il delitto della finestrella” (Mondadori, 2024), alla presenza di ex alunne e alunni del Salvemini. Mercoledì 10 dicembre, al Teatro comunale Laura Betti di Casalecchio, si svolgerà la premiazione del concorso di arti visive “La Cittadinanza”, rivolto alle classi seconde degli istituti superiori, promosso dal Sindacato PensionatiCgil di Bologna in collaborazione con il Comune.Sabato 13 dicembre, al Centro Socioculturale ‘Sandro Pertini’ di Zola Predosa, l’iniziativa “Ricordi pop vocal vibes per le ragazze e i ragazzi del Salvemini” offrirà un pomeriggio di musica e comunità. Il calendario si chiuderà domenica 14 dicembre, a Bazzano, al Palazzetto “Peppino Impastato”, con “Per non dimenticare i ragazzi del Salvemini”, l’esibizione di pattinaggio artistico a rotelle dedicata alle vittime della Strage, con le atlete e gli atleti della Polisportiva Giovanni Masi e numerosi ospiti.