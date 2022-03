Bus, accordo su contratto neo assunti Seta spacca il fronte sindacale

Con l'accordo per il contratto differenziato sui neo assunti salirebbero a sei gli accordi che regolano il lavoro del personale viaggiante Seta. Una vera e propria giungla contrattuale che sembrerebbe andare nella direzione opposta di quella auspicata da anni. Uno spezzatino contrattuale che sul caso dei neo assunti ha spezzettato in questi giorni anche il fronte sindacale. Con CGIL Cisl e UGL che per oggi hanno chiamato a raccolta, o meglio al voto, il personale Seta per esprimersi sull'ipotesi di accordo contrattuale per i neo assunti. Urne aperte dalle ore 9 alle ore 21 presso la sede di strada Sant'Anna. Azione fortemente contestata nel merito e nel metodo dall'USB: 'A distanza di 10 anni dalla nascita di SETA, dopo che gli assunti post 2012 non hanno mai visto riconosciuto l'accordo aziendale dei vecchi assunti e a fronte di un netto risparmio dell'azienda che ha contribuito a raggiungere gli utili, quindi importanti premi per i vari Dirigenti, sbuca dal cilindro un'integrativo che conferma l'applicazione di 6 diverse normative e regimi salariali solo per il Personale Viaggiante' - afferma in una note USB che nel merito rincara: 'Un accordo che serve a dividere, a creare confusione e discriminazioni tra chi svolge lo stesso lavoro, in disprezzo di quanto previsto dello stesso Codice Etico emanato da SETA.Quello che si chiede in questo accordo è una flessibilità che mette in deroga la vecchia normativa sui turni, che andava totalmente riscritta e migliorata, se si pensa, almeno su Modena, che non viene rinnovata da 14 anni, come anche tutta la parte economica che vede indennità del valore economico che non andavano bene neanche negli anni '90.Una flessibilità inaccettabile se si pensa che riduce ancora di più i tempi di vita e che viene già ampiamente concessa da uno scandaloso CCNL che prevede la compensazione dell'orario di lavoro su una media di 26 settimane, un gruppo “Disponibili” nato a Modena senza nessun accordo sindacale, costituito da una fetta importante del personale, dove non viene rispettato l'orario di lavoro e dove si effettua già lo straordinario obbligatorio, pagato come straordinario di fine serie, non previsto dal CCNL, e secondo dei conteggi effettuati dall'azienda che continuano a sottrarre annualmente tantissime ore di lavoro non retribuite'. Poi l'affondo nei confronti delle sigle sindacali che hanno firmato l'accordo e che oggi invitano il personale ad esprimersi. 'Gli illuminati che hanno firmato questo accordo dovrebbero sapere che un integrativo aziendale deve essere migliorativo rispetto al CCNL e rispettare o superare in meglio le leggi esistenti in materia.Ci devono spiegare come un accordo aziendale può mettere in deroga la Legge 138/58 che per i turni extraurbani prevede un' orario massimo di lavoro di 8 ore, quindi non è possibile comporre un turno di 8:10 di lavoro.Ci devono spiegare perché per i turni misti si deve applicare il nastro extraurbano di 13,30 ore, mentre andrebbe prevista la normativa in base alla prevalenza del turno o comunque di miglior favore, no quella di proporzionalità.Qualsiasi crisi e scusa che non ci sono i soldi nasce per peggiorare i contratti di lavoro, senza la possibilità di ritornare indietro quando le cose migliorano' - prosegue USBPerché continuare a fare pagare il conto sempre ai lavoratori, quando si potrebbero ottimizzare i costi diminuendo gli stipendi dei Dirigenti e dei loro Premi di risultato, sia di SETA che delle Agenzie della Mobilità?Perché non iniziare a fare luce su come e a chi vengono destinati i soldi Per il Trasporto Pubblico?Come è stata composta la commissione elettorale e come si fa a Modena, che è il bacino più grande, a votare in un solo giorno e come faranno a votare i lavoratori dei depositi esterni?Chiediamo ai Lavoratori di SETA che andranno a votare questo accordo - chiude USB - di aprire gli occhi e di non cadere nel tranello di chi ha altri interessi, di chi vuole metterci gli uni conto gli altri, abbiamo bisogno di dignità e di un accordo che superi qualsiasi discriminazione'