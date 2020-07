Bus urbani Modena: da lunedì orario ultra-ridotto

Dal 3 al 30 agosto compreso sarà in vigore l’orario ridotto per il servizio di trasporto pubblico urbano di Modena. Farà eccezione la linea 14, utilizzata prevalentemente dai lavoratori pendolari, che continuerà ad osservare l'orario di vacanza scolastica già attivo.

Per gli altri servizi urbani e per il servizi extraurbano resta in vigore l'orario di vacanza scolastica.



Lo ha comunicato Amo, Agenzia per la mobilità di Modena

Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito di Seta all’indirizzo www.setaweb.it o chiamando il numero 840000216.