Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Amo, pubblicato l'avviso di selezione per il nuovo direttore generale

Amo, pubblicato l'avviso di selezione per il nuovo direttore generale

Incaricata una società di selezione di Milano specializzata nella ricerca di figure di top management

1 minuto di lettura

Prosegue il percorso di Agenzia secondo il tracciato delineato già nei mesi scorsi dall’Amministratore Unico Andrea Bosi, con l’obiettivo di ricostruire la società dopo lo scandalo dell'ammanco da oltre 500mila euro.

'Con questo spirito, a garanzia di merito, competenza ed esperienza nel settore, come già annunciato ad agosto, è stata indetta la selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo determinato del direttore generale, secondo quanto previsto dallo Statuto di Amo - si legge in una nota della agenzia -. Per gestire tutta la procedura di selezione è stata incaricata la società milanese Mynameis, specializzata nella ricerca di figure di top management, che ha già provveduto alla pubblicizzazione della selezione sui principali motori di ricerca e sulle app specializzate. Il bando, disponibile e consultabile nella sezione Società trasparente di Amo, specifica tutti i requisiti necessari che dovranno portare ad individuare un direttore che abbia “particolari esperienze gestionali, tecniche e amministrative nel settore del trasporto pubblico e della mobilità”, inquadrato con contratto da dirigente e relativo trattamento economico. L’incarico, a tempo pieno, avrà la durata di tre anni. Per candidarsi c’è tempo fino al 17 aprile 2026'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Infortunio mortale sul lavoro, il sindaco di Modena: 'Bisogna fare di più'

Infortunio mortale sul lavoro, il sindaco di Modena: 'Bisogna fare di più'

'Modena, iniziativa fallita: la casa rimane bene inaccessibile e quei duemila uffici restano vuoti'

'Modena, iniziativa fallita: la casa rimane bene inaccessibile e quei duemila uffici restano vuoti'

Modena, infortunio mortale sul lavoro in pieno centro: perde la vita operaio 53enne

Modena, infortunio mortale sul lavoro in pieno centro: perde la vita operaio 53enne

Modena, rifiuto conforme non accolto all'area ecologica: così non va

Modena, rifiuto conforme non accolto all'area ecologica: così non va

L'Azienda ospedaliera: 'Parcheggio Com? In realtà è area verde e non può essere sigillata'

L'Azienda ospedaliera: 'Parcheggio Com? In realtà è area verde e non può essere sigillata'

Agenzia Casa, dal Comune di Modena 138mila euro a una ditta milanese per campagna di promozione

Agenzia Casa, dal Comune di Modena 138mila euro a una ditta milanese per campagna di promozione

Spazio ADV dedicata a Intesi
Articoli più Letti Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, il tentativo di Mezzetti è reale, poi esistono altri poteri a partire da quello in corso Duomo

Modena, il tentativo di Mezzetti è reale, poi esistono altri poteri a partire da quello in corso Duomo

Zuppi: 'Bella coincidenza Ramadan e Quaresima'

Zuppi: 'Bella coincidenza Ramadan e Quaresima'

Articoli Recenti Oggettistica e relazioni in circolo con il progetto 'Presto cose, vedo gente'

Oggettistica e relazioni in circolo con il progetto 'Presto cose, vedo gente'

Auto prende fuoco sull'A1: nessun ferito

Auto prende fuoco sull'A1: nessun ferito

Finale Emilia: 'Sequestro discarica vittoria di comunità, ora avanti con giustizia e bonifica'

Finale Emilia: 'Sequestro discarica vittoria di comunità, ora avanti con giustizia e bonifica'

'Modena, rimozione della ruota al Novi Sad: sindaco allergico alle critiche'

'Modena, rimozione della ruota al Novi Sad: sindaco allergico alle critiche'