Amo, pubblicato l'avviso di selezione per il nuovo direttore generale

Prosegue il percorso di Agenzia secondo il tracciato delineato già nei mesi scorsi dall’Amministratore Unico Andrea Bosi, con l’obiettivo di ricostruire la società dopo lo scandalo dell'ammanco da oltre 500mila euro.

'Con questo spirito, a garanzia di merito, competenza ed esperienza nel settore, come già annunciato ad agosto, è stata indetta la selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo determinato del direttore generale, secondo quanto previsto dallo Statuto di Amo - si legge in una nota della agenzia -. Per gestire tutta la procedura di selezione è stata incaricata la società milanese Mynameis, specializzata nella ricerca di figure di top management, che ha già provveduto alla pubblicizzazione della selezione sui principali motori di ricerca e sulle app specializzate. Il bando, disponibile e consultabile nella sezione Società trasparente di Amo, specifica tutti i requisiti necessari che dovranno portare ad individuare un direttore che abbia “particolari esperienze gestionali, tecniche e amministrative nel settore del trasporto pubblico e della mobilità”, inquadrato con contratto da dirigente e relativo trattamento economico. L’incarico, a tempo pieno, avrà la durata di tre anni. Per candidarsi c’è tempo fino al 17 aprile 2026'.