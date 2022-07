Busta paga con sorpresa: alla Ceramica Serra mobillitazione RSU

'Il 15 luglio, data storica per i dipendenti del Gruppo Victoria Plc dei siti produttivi di Ceramiche Serra e Ascot srl. Quanto annunciato dalle Sigle Sindacali presenti al tavolo per il rinnovo del contratto aziendale e dalle Rsu, ha trovato conferma in data odierna.Aprendo le buste della mensilità di giugno, le lavoratrici ed i lavoratori hanno trovato la sorpresa di non avere più il Premio Variabile o Produzione, a seconda del sito produttivo, con recupero mese precedente, in alternativa hanno però riscosso il primo buono carburante'La Direzione Aziendale di fatto con questo atto ha cancellato la contrattazione aziendale storica e vorrebbe proporci, attraverso un modello innovativo di “nuova contrattazione”, un rinnovo al ribasso ed erogato solamente attraverso possibili benefit'Lo rendono noto le rappresentanze sindacali unitarie del sito produttivo della ceramica nel Comune di Maranello, dichiarando come inacettabili le condizioni poste. Un giudizio che ha come conseguenza la proclamazione dello stato di agitazione con blocco di flessibilità, straordinari, e un primo pacchetto di otto ore di sciopero.