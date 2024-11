Cantieri necessari ma viabilità in tilt

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La situazione della viabilità a Modena continua a peggiorare, con il traffico sempre più congestionato e le strade cittadine, già oberate di cantieri, che stanno creando disagi quotidiani per i cittadini. L'intensificarsi del traffico, amplificato dai lavori in corso e dalla mancanza di infrastrutture adeguate, sta creando ingorghi nei punti di accesso alla città, con notevoli rallentamenti, soprattutto nelle prime ore del mattino. Tragitti che una volta richiedevano 20 minuti, ora ne richiedono il doppio. La situazione è particolarmente critica per chi arriva da Nonantola, Castelfranco, Vignola, Rubiera e Carpi, con code interminabili che bloccano le tangenziali e le strade principali.Vincenzo Paldino, candidato della lista 'Civici, con de Pascale Presidente', ha sottolineato l’urgenza di un intervento per risolvere questi disagi. 'Le difficoltà sono ormai evidenti per tutti i cittadini. Tragitti che un tempo richiedevano 20 minuti ora ne richiedono quasi il doppio.

L'intera viabilità cittadina è andata in tilt', ha dichiarato Paldino. Il suo programma prevede una revisione immediata delle infrastrutture e un potenziamento del trasporto pubblico per alleggerire il traffico. 'È essenziale unire gli interventi sulla viabilità con il miglioramento del trasporto pubblico e politiche per l’emergenza abitativa', ha aggiunto Paldino, sottolineando che l'insufficienza dei trasporti pubblici spinge sempre più cittadini a utilizzare l'auto privata, aumentando così il traffico.



La questione della viabilità è legata anche al continuo sviluppo di cantieri, come quello in corso per la realizzazione della nuova rotatoria “Rabin” all’incrocio tra la strada provinciale 255 Nonantolana e la tangenziale Rabin. I lavori, iniziati a febbraio e in fase di completamento, hanno comportato inevitabili rallentamenti nel traffico, con l'ultimazione prevista per il 20 novembre. In particolare, la fase attuale del cantiere prevede la posa del manto stradale, con l’esecuzione di lavori necessari per completare l’opera.



Nonostante il rallentamento del traffico, la Provincia di Modena ha comunicato che i disagi sono stati contenuti rispetto alle fasi iniziali, grazie alla programmazione dei lavori nelle ore meno trafficate (dalle 9.30 alle 17.00).



La nuova rotatoria, finanziata con un investimento di 1,7 milioni di euro, avrà un diametro interno di 45 metri e un raggio di 10 metri per garantire un flusso di traffico più fluido. I lavori, che coinvolgono la ditta Fea srl di Castelfranco Emilia, prevedono anche il potenziamento della barriera antirumore e l’ampliamento dell’impianto di illuminazione con l’installazione di luci a LED.



Nonostante questi interventi infrastrutturali, Paldino ha ribadito che per risolvere i disagi alla circolazione è necessario un piano di interventi integrato che includa il miglioramento della viabilità e la creazione di soluzioni concrete per il trasporto pubblico e l’emergenza abitativa. 'La creazione di nuove infrastrutture non basta se non c'è un'integrazione con altre politiche, come quella per il miglioramento dei trasporti pubblici, che rappresentano una valida alternativa all’auto privata. Inoltre, l’emergenza abitativa sta portando sempre più persone a vivere nei comuni limitrofi, aumentando il numero di pendolari e contribuendo al congestionamento del traffico', ha concluso Paldino.



Il miglioramento della viabilità è, quindi, un tema centrale anche nel programma di Barbara Moretti per le Regionali, che punta a un welfare generativo, e in quello di Michele De Pascale, il quale inserisce il contrasto alle nuove povertà e alle disuguaglianze sociali tra le priorità politiche. La risoluzione dei disagi viabilistici e il miglioramento delle infrastrutture urbane, insieme a politiche mirate per il trasporto pubblico e l’edilizia sociale, sono fondamentali per costruire una città più accessibile, sostenibile e inclusiva per tutti i cittadini.



Nella foto (Provincia di Modena), il cantiere in corso su via Nonantolana