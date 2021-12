Controllo Green Pass, verifiche su 800 persone e 168 esercizi pubblici

Negli ultimi quattro giorni, tre sono state le persone sanzionate poiché prive di green pass, due perché prive di dispositivi di protezione respiratoria ed un negozio è stato chiuso 5 giorni per irregolarità sempre relative al mancato rispetto della normativa anti-Covid. Persone ed attività sanzionate dai Carabinieri del Comando provinciale di Modena nell’ambito nelle attività di controllo condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Attività in parallelo a quelle di Polizia di Stato, Polizia Locale e Guardia di Finanza.Con riguardo ai controlli alle attività e agli esercizi pubblici e commerciali, due di questi sono risultati in difetto e sanzionati amministrativamente; ad uno di questi, nella periferia del Capoluogo, è stata applicata anche la sanzione della chiusura provvisoria di cinque giorni.Nel corso dell’attività, nel solo fine settimana, i servizi esterni delle 41 Stazioni e Tenenze della Provincia, coordinate dalle 4 Compagnie Carabinieri, hanno proceduto al controllo di oltre 800 persone e 168 esercizi pubblici e commerciali.