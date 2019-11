Carabinieri valorosi omaggiati dal Prefetto

Nell'elenco dei gesti che nel corso dell'anno hanno simboleggiato più di altri lo spirito di servizio non solo verso la sicurezza ma anche e soprattutto verso il prossimo, dei Carabinieri del comando provinciale di Modena, ci sono le storie, le tante storie, che hanno colpito. Per professionalità e per umanità. Storie di azioni incarnate dagli otto Carabinieri omaggiati questa mattina, per le loro azioni, dal Prefetto Maria Patrizia Paba.Tra loro c’è la squadra che ha scoperto che a Pavullo tonnellate di rifiuti tessili venivano stipati in capannoni senza l’opportuno smaltimento. I carabinieri che hanno salvato, alla stazione di Castelfranco, la donna che voleva buttarsi dal traliccio della ferrovia; il negoziatore che, a Prignano, ha calmato la giovane madre che aveva sequestrato la figlia in casa nel terrore di perderla; o ancora i militari che sono riusciti a recuperare i risparmi di una vita di un’anziana di 90 anni. Altri ancora, hanno salvato dal suicidio persone che non vedevano più speranze. In occasione delle celebrazioni della Virgo Fedelis, il Prefetto ha voluto omaggiare questo importante impegno che le forze dell’ordine mettono in campo ogni giorno.