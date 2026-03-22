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Carburanti, il bluff taglio accise. Federconsumatori: 'A Modena il 50% dei distributori con diesel sopra 2 euro'

Carburanti, il bluff taglio accise. Federconsumatori: 'A Modena il 50% dei distributori con diesel sopra 2 euro'

Federconsumatori denuncia: 'Di male in peggio, improvvisazione, assenza di controlli, grandi praterie per ogni speculazione'

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'Peggiora ancora la situazione dei carburanti in Emilia Romagna e a Modena. Sono già venuti a galla tutti i limiti dell'operazione di riduzione solo per alcuni giorni delle accise: improvvisazione, assenza di controlli, grandi praterie per ogni speculazione'. Così Federconsumatori Modena.

'In questo senso venerdì scorso, ad un giorno e mezzo dall'avvio della riduzione di 0.25 centesimi delle accise, il 37,5% dei distributori della provincia di Modena aveva ancora un prezzo, per il diesel in modalità self, pari o superiore ai due euro. In luogo del miglioramento atteso una rilevazione di oggi, domenica 22 marzo, alle ore 15, fa salire quel dato al 50%, al di sopra del dato regionale del 46%. Normalmente la domenica non è un giorno nel quale si interviene sui prezzi; oggi non è stato così, perché il 20% delle pompe modenesi ha modificato il prezzo, quasi sempre incrementandolo. Fanno peggio solo le province di Forlì Cesena, con il 52% delle pompe che hanno raggiunto o superato i 2 euro, e Bologna, con il 50,5%. Molto meglio a Piacenza, che si ferma al 34% e Ferrara, al 44% - continua Federconsumatori -.

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Alle ore 15 di oggi il distributore di gasolio self più caro della regione era a Monterenzio (Bo), con 2,299 euro al litro; a seguire un altro Comune bolognese, Lizzano in Belvedere, con 2,288 euro. Al terzo e quarto posto Parma, con un distributore in Città a 2,275 e a Palanzano, con 2,229 euro. Nella provincia di Modena ancora una volta “vince” la sgradevole classifica un distributore del capoluogo, in via Bonacini, dove il diesel costa 2,219 euro al litro. Nel gasolio servito l'Emilia Romagna ha uno sgradito record a Vignola, dove un distributore propone il diesel e la benzina self a 3 euro. A seguire, a San Pietro in Casale (Bo), un litro di gasolio è in vendita a 2,609. Nella rete autostradale il record è a Secchia Ovest con 2,518 euro. E' forte la tensione per quanto potrebbe accadere lunedì, giornata dove spesso si concentrano i cambi di prezzo. Dopo il lunedì nero di questa settimana potremmo avere, domani, un lunedì nerissimo. Sembra evidente la volontà della gran parte delle Compagnie petrolifere di assorbire la riduzione delle accise, incrementando ancora di più i propri margini, continuando una vergognosa speculazione che non sembra rallentare.
Tutto questo in assenza di controlli visibili, mentre sono già trascorsi 4 dei 20 giorni di durata della riduzione delle accise, e tutti ci chiediamo quale disastro ci attende, tra 16 giorni'.

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