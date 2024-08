Carcere Modena: il 60% dei detenuti è straniero

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa percentuale è superiore alla media nazionale, che si aggira intorno al 30-35%. Questi numeri evidenziano una forte presenza di detenuti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, che rappresentano una fetta importante della popolazione carceraria nella struttura modenese.Su una capienza di 372 posti regolamentari, al 30 aprile 2024 i detenuti presenti nel carcere di Modena erano 550, circa due terzi dei quali cittadini stranieri. Di questi 360 risultano essere stati raggiunti da sentenza di condanna definitiva.

Condizioni limite, con numeri più critici rispetto a quelli di carattere nazionale, e che stanno creando una situazione di tensione sia tra i detenuti sia sugli operatori di Polizia sia sanitari e sociali. Capace di sfociare, come la cronaca degli ultimi giorni conferma, in atti eversivi, con gravi conseguenze per la sicurezza e l'incolumità di detenuti e operatori stessi



A livello nazionale

Al 30 giugno 2024 erano presenti nelle nostre carceri 61.480 detenuti in 51.234 posti detentivi regolamentari. Le donne erano 2.682, il 4,4% dei presenti, mentre gli stranieri erano 19.213, il 31,3%. Il tasso di affollamento ufficiale medio del 120%. Come sappiamo però la capienza regolamentare, su cui è calcolato il tasso di affollamento ufficiale, non tiene conto dei posti non disponibili, che al 17 giugno 2024 erano in totale 4.123 e di conseguenza il tasso di affollamento reale del nostro sistema penitenziario è ormai del 130,6%.