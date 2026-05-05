Carcere Modena, il Ministero dice no alla visita del Consiglio comunale

‘Spiace venire a conoscenza, tramite la risposta fornita dal Ministero della Giustizia ai parlamentari Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, che la visita del Consiglio Comunale di Modena nel carcere Sant’Anna con la relazione della Garante dei Detenuti sia stata considerata un'iniziativa generica e priva di qualsiasi valenza trattamentale’. Lo afferma l'assessore Alessandra Camporota che, da quando si è insediata, ha posto particolare attenzione alle condizioni del Sant'Anna e al rapporto con la direzione del Carcere e con il volontariato che lavora all'interno.

‘Con la seduta del Consiglio che la Presidenza aveva chiesto di svolgere - prosegue l'assessore – si sarebbe proseguito un percorso di grande valore politico e civico che era iniziato nell'ottobre del 2024 con la visita di una delegazione di consiglieri comunali. A questa erano seguiti una commissione specifica e un Consiglio comunale dedicato, nel novembre 2024, che aveva visto la partecipazione di un detenuto oltre al direttore del carcere e a padre Giuliano Stenico, espressione di quel terzo settore che negli istituti di pena lavora con passione e competenza da sempre’.

’E' evidente che dire che tutto questo non ha valore trattamentale offende l'impegno istituzionale che abbiamo profuso dall'inizio di questa amministrazione, anche grazie alla sollecitazione e al coinvolgimento del Consiglio comunale – ragiona Camporota – Se vogliamo che il carcere non sia un pianeta escluso dal resto della città e della comunità dobbiamo continuare a lavorare tessendo fili tra dentro e fuori. Questa risposta ci amareggia ma non ci scoraggia rispetto all'impegno che continueremo a mettere in campo’.