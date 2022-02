Giovedì grasso: piazza Grande con maschere e mascherine, Sandrone: 'Sarà uno sproloquio pungente'

Le maschere anti-covid si sostituiranno o integrerranno sul viso dei modenesi con le maschere di carnevale, almeno per coloro che da piazza Grande vorranno seguire lo sproloquio di Sandrone e della famiglia Pavironica. Condizionato dalle regole anti-covid, con personale che agli accessi in piazza Grande controllerà le mascherine, il programma del giovedì grasso modenese è comunque nuovamente confermato nella sua forma tradizionale. A farlo è stato questa mattina direttamente il Presidente della società del Sandrone Giancarlo Iattici nel corso della conferenza di presentazione del programma del giovedì Grasso. La famiglia Pavironica arriverà in stazione nel primo pomeriggio, poi tragitto in carrozza fino al Municipio dove alle ore si affaccerà dal balcone su piazza Grande per il tradizionale sproloquio di Sandrone, discorso ironico ed irriverente rispetto alle vicende che hanno attraversato l'ultimo anno della città e non solo. 'Uno sproloquio pungente' - lo ha definito lo stesso Sandrone.